Tradicional encenação da Paixão de Cristo terá novidades em 2026

A tradicional encenação da Paixão de Cristo em Curitiba, realizada pelo Grupo Lanteri, promete emocionar o público com novidades em 2026. A 48ª edição do espetáculo, que acontece durante a Semana Santa, contará com duas cenas inéditas, enriquecendo ainda mais a narrativa que há quase meio século cativa gerações de espectadores.

Os ensaios para a grandiosa apresentação já estão em andamento, envolvendo cerca de 500 atores voluntários. O diretor de Produção, Edson Luiz Martins, revela as inovações no roteiro: “Incluímos duas cenas de significados gigantescos: O Lava-pés e o Encontro de Jesus com Nicodemos. Elas buscam trazer uma reflexão sobre a importância da convivência harmônica e da tolerância, principalmente em tempos de divisões e radicalismos”.

A encenação, que conta com 36 cenas no total, narra desde as profecias até a Ascensão de Jesus Cristo. A preparação para o evento demanda dois meses de trabalho intenso, com 14 ensaios gerais e encontros específicos por núcleos. Os ensaios ocorrem aos fins de semana nos bairros Boqueirão e Orleans.

O diretor Artístico Aclélio Camargo Junior destaca o caráter comunitário do Grupo Lanteri: “Não é preciso ser ator profissional para participar. Basta comparecer aos ensaios até uma semana antes do espetáculo”.

Ainda há vagas disponíveis para quem deseja atuar na edição de 2026. Mais informações no perfil do grupo no Instagram.

A entrada para o espetáculo é gratuita, mas a organização incentiva o público a doar um quilo de alimento não perecível para o Provopar, exercendo assim a solidariedade.

O Grupo Lanteri, fundado em 1978, tem uma história rica em levar o teatro ao povo. Em 48 anos de atividades, já realizou 745 apresentações de 18 peças teatrais em 95 localidades do Brasil, atingindo um público estimado de quase 1,4 milhão de espectadores. A companhia, que funciona como uma instituição sem fins lucrativos, tornou-se um patrimônio cultural de Curitiba, graças ao realismo da crucificação e à escala monumental da produção da Paixão de Cristo.

Quando será a apresentação de Páscoa do Grupo Lanteri

A encenação da Paixão de Cristo em Curitiba está programada para acontecer na Sexta-Feira Santa (03/04), às 19h, mesmo em caso de chuva. A expectativa é de que 15 mil pessoas prestigiem o evento, que promete ser mais uma vez um marco na celebração da Semana Santa na capital paranaense.