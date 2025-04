Tour inusitado explora lendas e histórias ‘não contadas’ de Curitiba

Curitiba, a capital paranaense conhecida por seus parques e qualidade de vida, mostra sua face oculta no “Curitiba Sombria”, um tour noturno que tem conquistado moradores e turistas. Lançado em outubro de 2024, o passeio já se tornou um sucesso, revelando histórias obscuras e lendas urbanas que poucos conhecem.

O Curitiba Sombria oferece duas saídas neste próximo sábado (05), às 19h e 21h30, com lotação limitada a 13 pessoas por sessão. Os ingressos, disputados, podem ser adquiridos pelo site Disk Ingressos.

Durante duas horas, os participantes embarcam em uma van que percorre o centro da cidade. A jornalista Luciana Penante, mediadora do tour, narra as histórias e lendas dos locais visitados, utilizando recursos visuais para enriquecer a experiência. O passeio inclui paradas surpreendentes, como a visita a um cemitério de cinzas onde repousam personalidades curitibanas e uma degustação de costela em um reduto boêmio.

O roteiro abrange mais de 30 “causos” da capital, mesclando fatos sobre figuras icônicas como Dalton Trevisan, o “vampiro de Curitiba”, e personagens marginalizados como Sipriana, acusada de bruxaria durante a inquisição, e a travesti Gilda.

“Não é um tour de terror físico, o medo fica por conta das histórias”, explica a criadora do passeio. O tour aborda temas sombrios, desde a “aura” peculiar da cidade até eventos que revelam o lado obscuro da natureza humana, incluindo violência e feminicídio.

O ponto de partida é nos fundos da Praça João Cândido, e o encerramento reserva uma surpresa: os participantes podem optar por uma imersão na noite curitibana no restaurante Gato Preto. Lá, além de degustar a famosa costela, os curiosos podem explorar o misterioso segundo andar do estabelecimento e ouvir as histórias do garçom ‘Polaco’, que trabalha na casa há 22 anos.

Com mais de 500 passageiros atendidos, o Curitiba Sombria coleciona relatos entusiasmados. Mônica Grigoletti, moradora da cidade, compartilhou: “Uma maravilhosa experiência para os jovens há mais tempo. Pude reavivar as lembranças das histórias que eu ouvia quando menina e pude descobrir coisas que não sabia”.

Já Kazé Dias, residente há 50 anos, descreveu o passeio como divertido e tenebroso. “Uma noite sombria, chuva típica de Curitiba, personagens lendários, tudo muito bem concatenado! Um dos passeios mais divertidos, louco e tenebroso que eu já participei!”.

Deborah Kureski resumiu sua experiência: “Conheci a escuridão de Curitiba: lendas urbanas, figuras marginais, sociedades secretas e histórias não contadas”.