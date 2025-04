Restaurante de Curitiba inova com feijoada árabe; inspiração familiar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ganha uma nova opção gastronômica que promete agitar os fins de semana. O restaurante Nayme inova ao trazer para a mesa uma releitura da tradicional feijoada com toques da culinária árabe, criando uma experiência diferente para quem é bom de garfo.

A “Feijoada Árabe” é mais do que um prato; é uma homenagem às raízes familiares do estabelecimento. A receita foi inspirada nas criações culinárias de Vó Nayme, que antes de se estabelecer em Curitiba, viveu no interior de Minas Gerais, onde começou a fundir elementos da gastronomia árabe com sabores locais.

O prato principal surpreende ao substituir o tradicional feijão preto por feijão branco, temperado com especiarias que conferem um aroma irresistível ao caldo cremoso. O destaque fica por conta da carne de cordeiro, cortada em cubos generosos e cozida lentamente, garantindo uma textura macia e sabor intenso.

Os acompanhamentos também recebem um toque especial: o tabule ganha uma versão inovadora com couve finamente fatiada e temperada com redução de romã, enquanto uma farofa de castanhas e frutas secas adiciona crocância à refeição. A banana à milanesa com toque árabe e o arroz de aletria ou açafrão completam o prato principal.

Para os apreciadores de sabores mais intensos, o restaurante oferece um vinagrete picante de romã com coentro. A “Feijoada Árabe” estará disponível todos os sábados no Nayme, com preço fixo de R$180,00, servindo duas pessoas.

Serviço

Nayme Culinária Árabe

Endereço: Rua Coronel Dulcídio, 572 – Batel

Horários: de segunda a domingo, das 12 às 23h30