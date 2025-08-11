Tour de Boteco faz 10 anos e promete festa cheia de nostalgia

Quem nunca se divertiu naquelas festinhas de aniversário da infância, com brincadeiras “raiz”, bolo, refrigerante e muita animação? Pois é essa vibe nostálgica dos anos 80 e 90 que o Tour de Boteco, premiado passeio por bares de Curitiba, quer resgatar na celebração de seus 10 anos, marcada para o dia 14 de setembro.

E o melhor: a entrada é gratuita. A festa vai rolar na Maniacs Brewing, com música ao vivo, DJ e uma atmosfera que promete fazer qualquer adulto voltar no tempo e se sentir criança novamente. Uma celebração para todas as idades, com diversão garantida.

“Estamos muito animados com a nossa ‘festinha’ de niver! Vão rolar muitas brincadeiras divertidas, relembrando as festas de niver que a gente participava quando era criança” conta Carol Moreno, idealizadora do Tour de Boteco.

“Todo ano muitas pessoas acabam ficando de fora da festa, então neste ano resolvemos mudar o formato e fazer um festão, com entrada gratuita. Esperamos que o pessoal curta a ideia e venha em peso comemorar com a gente, trazendo a família e os amigos. Vai ser um domingo divertido e cheio de comidinhas gostosas, com muita energia boa. Esperamos todos para fazer com que esta festa seja incrível!” completa Carol.

Comida boa e cerveja artesanal

Festa que se preze tem que ter comida boa, né? E nesse quesito, o Tour de Boteco não vai decepcionar. As bebidas ficam por conta da MANIACS BREWING, cervejaria artesanal parceira oficial da Brooklyn Brewery no Brasil. O espaço, que funciona de terça a domingo, permite que os visitantes acompanhem de perto o processo de produção das cervejas artesanais.

Para matar a fome, bares e restaurantes parceiros vão comercializar uma variedade de delícias durante o evento. Alguns nomes já confirmados:

– CHORIPAN: O bar de pegada argentina localizado na Itupava vai servir seu famoso sanduíche com linguiça e também empanadas. Não é à toa que já foi eleito o melhor chori do Brasil (Pork Butcher’s Challenge) e melhor estabelecimento gastronômico pet friendly (prêmio Topview).

– CHEF DÉLIO CANABRAVA: Responsável pelo Canabenta, Cantina do Délio e Banoffi, vai apresentar comidinhas clássicas de boteco como torresmo, carne de onça e bolinho de carne. O chef já coleciona diversos prêmios, inclusive internacionais, como Chef Patron e Master Chef da Federação Italiana de Chefs (FIC Brasile), além de homenagem especial no Prêmio Bom Gourmet.

– BAR QUERMESSE: Com 16 anos de tradição e duas unidades em Curitiba (Bom Retiro e Ecoville), o bar se destaca pela decoração rústica repleta de objetos antigos, inspirada nas festas de interior. O cardápio variado e saboroso é perfeito para reunir os amigos. O estabelecimento pertence ao empresário José de Araújo Netto, que também comanda outros sucessos gastronômicos na cidade: O Bar do Açougueiro e Porks – Porco e Chope.

Em breve, a organização promete divulgar mais parceiros e detalhes da programação completa.

Lista Amiga: contribua e ganhe mimos

Apesar da entrada gratuita, o evento oferece uma modalidade opcional de inscrição: a Lista Amiga. Funciona como uma “vaquinha” para ajudar na viabilização da festa, e quem participa ganha benefícios especiais.

Os inscritos não apenas contribuem para que o evento aconteça, mas também recebem um kit de mimos personalizados, comem bolo durante a festa e ainda participam de sorteios exclusivos. Uma forma bacana de apoiar a iniciativa e ainda garantir experiências diferenciadas.

Serviço

Festa de 10 anos do Tour de Boteco

Data: 14 de setembro, domingo, das 11h às 20h

Maniacs Brewing – Estacionamento

R. Munhoz da Rocha, 1049, Cabral

Entrada Gratuita

Lista Amiga – inscrições em tourdeboteco.com

@tourdeboteco