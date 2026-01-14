Tour Curitiba Sombria retorna em 2026 com passeios noturnos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já pensou em descobrir a capital paranaense por um ângulo diferente do tradicional cartão-postal? No tour Curitiba Sombria, os participantes são convidados a percorrer locais históricos da cidade sob uma perspectiva inusitada: seu lado obscuro. O passeio noturno sobre rodas, que conquistou o público desde seu lançamento em outubro de 2024, retoma suas atividades neste sábado (17/01) marcando o início da temporada 2026. O Expresso Curitiba Sombria oferece duas saídas aos sábados, às 19h e às 21h30, com vagas limitadas – apenas 13 por sessão – disponíveis pelo site Disk Ingressos.

Durante as duas horas de passeio, uma van percorre o centro da cidade enquanto a mediadora, a jornalista Luciana Penante, narra histórias e lendas dos locais visitados, enriquecendo a experiência com imagens, paradas imersivas e surpresas ao longo do trajeto. A jornada termina com uma experiência gastronômica: a degustação da costela mais famosa do Brasil, em um tradicional reduto da boemia curitibana.

A experiência reúne mais de 30 “causos” da capital paranaense e revela fatos sobre figuras marcantes da história local. Entre os personagens abordados estão tanto nomes amplamente reconhecidos, como o escritor Dalton Trevisan, o “Vampiro de Curitiba”, quanto figuras marginalizadas, como Sipriana, mulher negra acusada de bruxaria durante a “inquisição” da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais; Maria Bueno, mulher comum que se tornou santa popular após seu brutal assassinato; e a travesti Gilda, figura conhecida na Boca Maldita nas décadas de 70 e 80.

O embarque acontece na Praça João Cândido e, ao final do percurso, os participantes podem optar por descer ou não no restaurante Gato Preto. Quem permanece tem a oportunidade de degustar a premiada costela e ouvir as histórias do garçom ‘Polaco’, que trabalha no estabelecimento há 22 anos.

Sem terror físico, apenas histórias sinistras

Como o próprio nome sugere, o tour aborda temas sombrios, desde a ‘aura’ peculiar da capital até situações que revelam o lado mais obscuro da natureza humana – como violência, feminicídio e abuso de substâncias. No entanto, quem não aprecia sustos pode ficar tranquilo: “não é um tour de terror físico, o medo fica por conta das histórias”, esclarece a criadora.

Após ultrapassar a marca de mil passageiros, o passeio noturno já acumula diversos depoimentos tanto de moradores quanto de turistas. Mônica Grigoletti, residente da capital, compartilhou sua experiência: “Uma maravilhosa experiência para os jovens há mais tempo. Pude reavivar as lembranças das histórias que eu ouvia quando menina e pude descobrir coisas que não sabia”.

Já Kazé Dias, que vive em Curitiba há 50 anos, relatou: “Uma noite sombria, chuva típica de Curitiba, personagens lendários, tudo muito bem concatenado! Um dos passeios mais divertidos, louco e tenebroso que eu já participei!”.

Deborah Kureski resumiu sua experiência de forma impactante: “Conheci a escuridão de Curitiba: lendas urbanas, figuras marginais, sociedades secretas e histórias não contadas”.

Serviço

Tour Curitiba Sombria

Local: embarque na Praça João Cândido, Largo da Ordem, em frente à Av. Jaime Reis, 262.

Ingressos: a partir de R$ 90 mais taxa da plataforma de vendas.

Vendas em Disk Ingressos

Mais informações:

Redes: http://instagram.com/curitiba.sombria