Museu de História Natural oferece oficina de pegadas para crianças

14/01/26
Museu de História Natural do Capão da Imbuia tem "Oficina de Pegadas: Torne-se um biólogo mirim por um dia", como programação de férias.

O Museu de História Natural Capão da Imbuia, em Curitiba, iniciou nesta terça-feira (13) a oficina “Torne-se um biólogo mirim por um dia”, voltada para crianças. Na atividade, os participantes aprendem sobre o trabalho de biólogos e a fauna brasileira, além de fazerem moldes de pegadas de mamíferos em gesso.

A oficina terá novas edições nos dias 15, 20 e 22 de janeiro, com turmas pela manhã (9h30) e à tarde (14h). São oferecidas 15 vagas por turma, com inscrições gratuitas pelo site Guia Curitiba.

Alexandre Arrata, biólogo do museu responsável pelas atividades do período da tarde, destaca a importância de manter a curiosidade das crianças sobre a natureza desde cedo. “É essencial para construir uma consciência ambiental e quem sabe despertar o interesse pela área da biologia no futuro”, explica.

Além da oficina, os participantes podem visitar o Caminho das Araucárias, uma trilha de 400 metros em um bosque centenário, e conhecer a exposição do esqueleto da Pandinha, a girafa mais longeva do Brasil que viveu no Zoológico de Curitiba.

O Museu de História Natural Capão da Imbuia é referência nacional em pesquisa zoológica, abrigando coleções científicas representativas da fauna original do Paraná. O espaço recebe visitantes e pesquisadores de todo o país e do exterior interessados em estudar a biodiversidade local.

