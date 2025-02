Tour Curitiba Sombria anuncia últimas vagas de passeio

O tour Curitiba Sombria, que conquistou o público desde outubro de 2024, está prestes a encerrar temporariamente suas atividades. Com quase 400 participantes até o momento, o passeio noturno oferece uma experiência única, mergulhando os visitantes na história e nas lendas da capital.

As últimas oportunidades para embarcar na jornada sombria acontecem neste sábado (22), com sessões às 19h e 21h30. Os ingressos ainda estão disponíveis no site Disk Ingressos para quem não quer perder essa experiência fascinante.

Durante duas horas, os participantes percorrem o centro de Curitiba em uma van, guiados pela jornalista Luciana Penante. O roteiro inclui paradas em locais icônicos como igrejas do Centro Histórico, o cemitério municipal e uma capela velatória. O tour também passa por pontos que foram – e ainda são – palco de encontros de sociedades secretas, incluindo uma casa que supostamente abrigou uma “bruxa”.

O passeio reúne mais de 30 “causos” da capital, abordando figuras importantes como o escritor Dalton Trevisan, conhecido como o “vampiro de Curitiba”, e personagens marginais como Sipriana, uma mulher negra acusada de bruxaria durante a inquisição, e a travesti Gilda.

Fecha com ‘chave de ouro’

Com um toque de mistério, o tour termina com uma imersão na noite curitibana. Os participantes têm a opção de confraternizar no restaurante Gato Preto, onde podem degustar a famosa costela premiada e ouvir as histórias do garçom ‘Polaco’, que trabalha na casa há 22 anos. Para os mais curiosos, há ainda a possibilidade de explorar o misterioso “segundo andar” do local.

É importante ressaltar que o Curitiba Sombria aborda temas densos, incluindo violência, escravidão, feminicídio e abuso de substâncias. No entanto, a criadora do tour garante: “não é um passeio de terror físico, o medo fica por conta das histórias”.

Desde sua estreia em 26 de outubro de 2024, o tour tem registrado lotação em todos os sábados, com exceção apenas do dia 4 de janeiro. Durante a pausa, a equipe promete incorporar novidades ao projeto e desenvolver novos produtos. “Quem viver, verá”, provoca a idealizadora.

Para quem deseja participar das últimas sessões antes da pausa, os ingressos custam R$ 100, mais taxa da plataforma de vendas. O embarque acontece nos fundos da Praça João Cândido, no Largo da Ordem. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais e no site oficial do Curitiba Sombria.

Serviço

Tour Curitiba Sombria

Local: embarque nos fundos da Praça João Cândido, Largo da Ordem.

Ingressos: R$ 100 mais taxa da plataforma de vendas.

Vendas pelo Disk Ingressos



Mais informações:

Redes: http://instagram.com/curitiba.sombria

Site: www.curitibasombria.com.br