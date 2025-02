Casa especializada em samba lança programação de Carnaval

O Carnaval se aproxima e uma das principais casa de samba do Sul do Brasil terá uma programação imperdível na cidade de Curitiba. Durante o feriado, O Tal do Quintal vai se transformar em um ponto de encontro para quem quer curtir folia com muito samba. As festas temáticas começam no dia 28 de fevereiro e estendem até o dia 04 de março.

As festas começam na sexta-feira (28), com a “Resenha de Carnaval”, com uma mistura de samba e alegria. Wes Ventura, Samba da Resenha e Ronnie Arpino farão apresentações acompanhados das passistas Cecilia Verdeiro e Bruna Marques. A folia acontece das 19h às 02h.

No sábado (01), a programação conta com uma feijoada “Nota 10” das 12h às 17h e a festa segue pela noite com mais samba, pagode com os shows de Quintalzinho, Vini Reis e Pagode dos Amigos.

No domingo, das 17h às 23h, o Bloquinho do Quintal contará com shows da renomada Bateria Garra da Águia da Acadêmicos da Realeza e do Bloco do Quintal com PDA e Ivan Lucas e banda.

Já na segunda-feira (02), a “Ressaca de Carnaval” acontece das 16h às 02h, com o grupo Pagode da Ressaca.

Para completar a folia, na terça-feira (03), a bar abre a partir das 16h com o “Samba da Saideira”, comandado pelo Trio da Thaísa Milo, pelo Bloco Batukandô e passistas.

O Tal do Quintal funciona na Avenida Jaime Reis (nº 366), no Bairro São Francisco. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99890-8114.