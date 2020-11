A morte de Tom Veiga, o Louro José, ocorreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma, segundo aponta laudo do IML (Instituto Médico Legal). A informação foi divulgada durante o programa Mais Você desta segunda (2), e confirmada pela reportagem.

Veiga foi encontrado morto no domingo (1º), em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste carioca. A família ainda não divulgou informações sobre velório e enterro. O ator tinha 47 anos e deixa quatro filhos.

Louro José foi idealizado em 1996 por Ana Maria Braga. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel.

Na manhã desta segunda (2), Ana Maria Braga homenageou Veiga. Com a voz embargada e chorando em alguns momentos, a apresentadora disse que, apesar de toda a dificuldade e dor que está sentindo, ela não poderia deixar de estar presente na atração.

Ana Maria afirmou também que não estava perdendo só o Tom Veiga, um grande amigo com quem nunca discutiu, mas também um filho, o boneco Louro José.

“Fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, o filho da gente é um companheiro, está junto, você viu nascer […] Eu não podia deixar de estar aqui e deixar todos que amam o Louro sem essa última homenagem”, afirmou. Veiga deixa quatro filhos.

Homenagens

A morte de Veiga não surpreendeu apenas anônimos, mas famosos também, que se manifestaram por meio das redes sociais, lamentando a morte do intérprete do famoso papagaio. Um dos mais emocionados é André Marques, amigo próximo do ator e o primeiro a chegar à casa do artista no domingo (1º), onde já o encontrou sem vida.

De acordo com o apresentador, um amigo ligou e perguntou a ele sobre Tom, que deveria viajar para São Paulo, assim como faria André, que estava indo ao aeroporto para embarcar com destino à capital paulista. “Eu voltei. Falei: ‘vou lá na casa dele porque ele não está atendendo’. Aí, eu fui o primeiro a chegar lá”, disse muito emocionado.

“É muito difícil, para mim, falar do Tom porque era um dos meus melhores amigos. Eu acabei de chegar lá da casa dele. A gente estava todo dia juntos, todo dia vinha aqui em casa, na minha loja, eu fazia comida para ele. Ele era um personagem de sucesso, mas ele era mais sucesso ainda. Era um cara querido”, relembrou Marques em vídeo publicado no site G1.

Ana Furtado, Luciano Huck, Angélica e muitos outros artistas também lamentaram a morte de Veiga.