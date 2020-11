O programa Mais Você desta segunda-feira (2) homenageia o intérprete do Louro José, Tom Veiga. O ator foi encontrado morto na sua casa, no Rio de Janeiro, no domingo (1º).

O programa matinal da apresentadora Ana Maria Braga mostrou depoimentos de amigos e familiares de Tom Veiga, além de apresentar os melhores momentos do papagaio mais querido da TV brasileira.

Durante o programa, a reportagem do Mais Você informou que o laudo do IML do Rio de Janeiro apontou a causa da morte. Tom Veiga teria sofrido um AVC (acidente vascular cerebral), ocasionado por um aneurisma cerebral.

História

O papagaio Louro José trabalhava ao lado da apresentadora Ana Maria Braga por cerca de 20 anos. Segundo o site Memória Globo, o fantoche foi criado pela Ana Maria em 1996, durante o programa Note e Anote, da TV Record.

A apresentadora decidiu criar o personagem para chamar a atenção das crianças durante o seu programa. Ao se mudar para a TV Globo em 1999, Louro José acompanhou Ana Maria em seu programa Mais Você.