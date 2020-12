Tom Cruise, 58, ficou muito irritado e gritou com profissionais da equipe de gravações do próximo filme da franquia “Missão Impossível” devido a uma aparente violação dos protocolos de segurança contra a covid-19. O longa é gravado atualmente em Londres.

Em comentários repletos de palavrões capturados em áudios obtidos pelo The Sun, o astro e produtor do longa de ação gritou com a equipe por causa de lapsos de distanciamento social e outra regras que permitem que filmes sejam feitos durante a pandemia de coronavírus. À Reuters, uma fonte próxima da produção disse que a gravação é autêntica. O representante de Cruise não quis comentar.

“Nós somos um exemplo agora! Eles voltaram a filmar em Hollywood por nossa causa! Eles acreditam em nós e no que fazemos! Eu fico ao telefone a noite toda com cada estúdio, companhias de seguros, produtores, e eles olham para o que nós estamos fazendo. Estamos criando milhares de empregos. Não quero mais ver isso de novo nunca mais!”, diz ele, em certo trecho.

Em outro trecho, o ator afirma que os profissionais que não respeitarem as regras, serão demitidos. “Existem pessoas perdendo suas casas porque nossa indústria está fechada. Esse tipo de atitude não vai colocar comida na mesa dessas pessoas nem pagar a educação dos seus filhos. É isso que penso todas as noites antes de dormir. É o futuro dessa indústria. Então, sinto muito se já passei do ponto para aceitar suas desculpas. Nós não vamos derrubar esse filme de novo! Ficou bem claro? Entenderam o que precisa ser feito? Entenderam a responsabilidade que cada um carrega?”

“E se vocês não conseguirem ser razoáveis e eu não conseguir lidar com sua lógica, vocês estão demitidos”, acrescentou, de acordo com a gravação.

O The Sun não disse quando o incidente ocorreu, mas os cineastas chegaram a Londres no início de dezembro. O sétimo filme da franquia “Missão Impossível” foi um dos primeiros a suspenderem a produção por causa do coronavírus ao abandonar filmagens em Veneza, na Itália, em fevereiro.

Depois que as gravações foram retomadas ao redor do mundo, elas foram suspensas novamente em outubro após 12 pessoas do set na Itália receberem diagnóstico positivo para a covid-19.