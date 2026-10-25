Thiaguinho e Belo têm show adiado por chuva em Curitiba; nova data já foi definida

O Festival Só Pagode, com shows de Thiaguinho e Belo, que aconteceria nesse domingo (25), na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba foi adiado. As condições climáticas desfavoráveis e os alertas emitidos pela Defesa Civil para a cidade foram as motivações.

O show já foi remarcado para 20 de novembro, em uma sexta-feira, no feriado da Consciência Negra. Todos os ingressos que já foram adquiridos continuam valendo para a nova data.

Em caso de dúvida, é possível contatar a organizadora Entre Likes. Segundo comunicado da empresa, a decisão ocorreu por motivos de segurança, mesmo que toda a estrutura do festival já estivesse montada e os preparativos estivessem em andamento. O objetivo é preservar o bem-estar do público, dos artistas e de todos que trabalham para o evento acontecer.