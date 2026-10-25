Lei do Paraná impede salvamento de orquídeas e acelera extinção nas florestas

Quem observa a beleza das orquídeas floridas em feiras, exposições ou na varanda de casa dificilmente imagina o drama que essas plantas enfrentam no meio do mato. Uma revisão científica internacional, que contou com a liderança de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), revelou um diagnóstico assustador: entre 55% e 69% de todas as espécies de orquídeas do planeta podem estar ameaçadas de extinção.

No Paraná, onde a Mata Atlântica serve de abrigo para centenas de variedades nativas, o cenário é crítico. A combinação entre o avanço do desmatamento, as mudanças no clima e a retirada ilegal de exemplares da natureza para o comércio clandestino está encolhendo as populações selvagens.

Para piorar a situação, orquidófilos locais fazem um alerta para um gargalo na lei ambiental que acelera essa perda: durante o corte autorizado de vegetação para grandes obras de infraestrutura, as orquídeas presas aos troncos acabam morrendo no chão porque a legislação atual impede que voluntários façam o resgate das plantas.

O alerta científico tem como um dos autores o professor Eric de Camargo Smidt, do Departamento de Botânica da UFPR e autoridade em avaliação de risco de plantas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). O trabalho, publicado no periódico Biodiversity and Conservation, analisou dados globais e cruzou informações com ferramentas de inteligência artificial para preencher lacunas de catalogação que persistiam há décadas.

O colapso silencioso na Mata Atlântica

Diferente de outras plantas que crescem diretamente na terra, cerca de 75% das orquídeas são epífitas — ou seja, vivem sobre o tronco e os galhos de árvores hospedeiras sem sugá-las, aproveitando apenas a luz e a umidade do ar. Essa dependência faz com que elas sejam as primeiras a sentir o impacto quando uma floresta madura é destruída.

Quando uma árvore centenária vem abaixo, não se perde apenas madeira: colapsa também todo um ecossistema miniaturizado. As orquídeas levam anos para crescer, dependem de fungos específicos no tronco para germinar e precisam de insetos polinizadores muito especializados. Se a árvore cai ou o microclima ao redor esquenta, a planta morre.

No Paraná, gêneros de elevado valor ornamental e comercial, como a Cattleya, a Vanilla (baunilha nativa) e o Cyrtopodium, são os alvos preferidos do extrativismo ilegal. A coleta predatória alimenta um mercado paralelo que arranca espécimes raros da serra e das matas do interior para vender a colecionadores desinformados.

A ausência de dados consolidados na América do Sul agrava o problema. Como faltam especialistas e verbas para avaliar milhares de espécies campo a campo, muitas orquídeas entram em colapso antes mesmo de serem oficialmente registradas nas listas globais de proteção, o que dificulta a liberação de recursos para salvar os ambientes onde elas vivem.

A percepção de quem cultiva e a “trava” da legislação

Para a diretoria da Associação Paranaense de Orquidófilos (APRO Paraná), o alerta da universidade apenas confirma em números o que os cultivadores já viam no dia a dia do campo. De acordo com o presidente da entidade, Alessandro Garrett Dronk, e a diretoria da associação, a redução das áreas nativas e a ocupação humana no Estado tornaram várias espécies paranaenses cada vez mais raras de serem encontradas no habitat natural.

A entidade defende que o cultivo em estufas e a preservação de coleções legais funcionam como uma importante reserva genética para evitar que a planta suma do mapa para sempre, mas reforça que a prioridade precisa ser a proteção da floresta de pé.

A diretoria da APRO Paraná, cita que os integrantes tem uma preocupação com o que ocorre nas grandes obras de infraestrutura no Estado, como estradas, loteamentos e linhas de transmissão. Segundo relatos da associação, o licenciamento ambiental dessas intervenções costuma focar quase exclusivamente na compensação do corte das árvores, deixando as plantas epífitas sem amparo.

Pela regra atual, é proibido por lei que terceiros ou orquidófilos retirem orquídeas de áreas nativas. O problema é que essa mesma proibição se aplica mesmo quando as árvores já foram derrubadas com autorização para dar lugar a um empreendimento.

Sem autorização específica para o resgate da flora menor, milhares de orquídeas presas aos troncos caídos acentuam o processo de decomposição e acabam morrendo soterradas ou queimadas, sem que ninguém possa salvá-las para a reprodução em viveiros.

Laboratórios a favor da vida e o papel do consumidor

Apesar da gravidade da situação, os pesquisadores e a APRO Paraná destacam que existem soluções viáveis. O mercado comercial de plantas ornamentais já consegue produzir cerca de 500 milhões de orquídeas por ano em laboratórios, utilizando técnicas de clonagem e cultura de tecidos.

O desafio apontado pelo estudo da UFPR é usar essa mesma tecnologia para criar bancos de sementes e de fungos nativos, permitindo que espécies ameaçadas sejam multiplicadas em cativeiro e reintroduzidas na natureza no futuro.

Na ponta final, a orientação para quem gosta de orquídeas em casa é rigorosa: a preservação depende diretamente da atitude do comprador. A recomendação da APRO Paraná é adquirir apenas plantas com procedência garantida, produzidas por orquidários e produtores comerciais devidamente registrados.