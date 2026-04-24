Teatro da Vila oferece programação gratuita neste sábado

O Teatro da Vila, localizado na Cidade Industrial de Curitiba, promove neste sábado (25/4) uma tarde de atividades gratuitas para toda a família. A programação do Sabadou no Teatro da Vila começa às 14h e inclui brincadeiras, apresentação cultural e exibição de filme de animação.

A partir das 14h, o público poderá participar de recreação com jogos de tabuleiro como dama e ludo, além de tênis de mesa, carrinhos, tria e pernas de pau. As atividades são realizadas em parceria com a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude.

Às 15h, acontece a apresentação do Baile da Burriquita, com Rubi Fuentes, uma manifestação cultural típica da Venezuela que mistura dança, teatro, música e artesanato. A atração costuma ser apresentada em carnavais e festas natalinas.

Às 16h30, será exibido o desenho animado franco-belga A Pequena Amélie, que concorreu ao Oscar de Melhor Longa de Animação em 2025. O evento acontece no último sábado de cada mês, com o objetivo de oferecer lazer e cultura no bairro. O teatro fica na Rua Davi Xavier da Silva, 451, na CIC, e a entrada é gratuita.

Fonte: Prefeitura de Curitiba