O que fazer em Curitiba? Final de semana tem Thiaguinho, Alceu Valença, Os Barbixas e muito mais

O sábado (25) e o domingo (26) em Curitiba serão marcados por uma verdadeira avalanche de grandes produções nacionais e internacionais. O samba de Thiaguinho e a energia de Alceu Valença comandam o sábado, enquanto o humor dos Barbixas e a sofisticação da Cia Deborah Colker se estendem por todo o final de semana. No domingo, o peso do metal com In Flames e o Somos Rock Festival encerram a programação em grande estilo.

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Sábado (25/04): Samba, Frevo e Dança

O sábado traz alguns dos maiores nomes da música brasileira e espetáculos de prestígio nacional.

Thiaguinho: O cantor traz seu novo show para o Complexo Durival Britto e Silva. Ingressos aqui.

O cantor traz seu novo show para o Complexo Durival Britto e Silva. Ingressos aqui. Alceu Valença: O mestre do frevo e da MPB incendeia o Igloo Super Hall. Ingressos aqui.

O mestre do frevo e da MPB incendeia o Igloo Super Hall. Ingressos aqui. Cia de Dança Deborah Colker: O espetáculo Remix ocupa o Teatro Guaíra às 20h. Ingressos aqui.

O espetáculo Remix ocupa o Teatro Guaíra às 20h. Ingressos aqui. Os Barbixas: O trio traz o clássico Improvável ao Teatro UP Experience sábado e domingo. Ingressos.

O trio traz o clássico Improvável ao Teatro UP Experience sábado e domingo. Ingressos. Orquestra Sinfônica do Paraná: Para os amantes de música erudita, o concerto Mostly Mozart II acontece no Teatro Guaíra às 16h.

Domingo (26/04): Festivais e Rock

Para encerrar a semana, Curitiba e região oferecem grandes festivais e o melhor do metal sueco.

In Flames: A lendária banda de metal melódico se apresenta no cenário icônico da Ópera de Arame. Ingressos aqui.

A lendária banda de metal melódico se apresenta no cenário icônico da Ópera de Arame. Ingressos aqui. Somos Rock Festival: Um dia inteiro de música no Expotrade, em Pinhais. Ingressos aqui.

Um dia inteiro de música no Expotrade, em Pinhais. Ingressos aqui. Terno Rei: A sensação do indie nacional toca no Tork n’ Roll.

A sensação do indie nacional toca no Tork n’ Roll. Cia Deborah Colker e Os Barbixas: Ambos os espetáculos repetem as apresentações no Teatro Guaíra (18h) e UP Experience, respectivamente.

Ambos os espetáculos repetem as apresentações no Teatro Guaíra (18h) e UP Experience, respectivamente. A Noviça Mais Rebelde: Comédia musical no Teatro Fernanda Montenegro, às 20h.

Comédia musical no Teatro Fernanda Montenegro, às 20h. Festival É No Choro Que Eu Vou: O encerramento ocorre no bairro Bacacheri, às 19h.

O encerramento ocorre no bairro Bacacheri, às 19h. Shen Yun: Domingo (26/04): Duas sessões, às 15h30 e às 20h30. Ingressos.

Cinema e Lazer

Se a ideia é curtir um filme, as salas da capital (Cinemark, UCI e Cineflix) contam com estreias aguardadas:

Michael: A emocionante cinebiografia do Rei do Pop.

A emocionante cinebiografia do Rei do Pop. O Agente Secreto: Thriller nacional imperdível.

Thriller nacional imperdível. Zuzubalândia: Diversão garantida para as crianças e netos.