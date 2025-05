Sucesso estrondoso na década de 60, roqueiro faz show em Curitiba

Curitiba recebe no próximo mês de julho um dos ícones da música brasileira nos anos 1970. O roqueiro Eduardo Araújo, nome fundamental da Jovem Guarda e referência do rock, soul e country rock no país, fará um show imperdível na capital paranaense. A apresentação acontecerá no dia 12 de julho, dentro da programação especial da Semana do Rock de Curitiba, na Sociedade Morgenau.

Com um estilo irreverente e uma atitude que marcou a juventude brasileira, Eduardo Araújo embalou gerações com hits atemporais como “Hoje É Dia de Rock”, “O Bom”, “Vem Quente Que Estou Fervendo” e “Clube do Rock”. Suas canções não apenas fizeram história, mas continuam a influenciar artistas de diversos estilos, reafirmando seu legado na música.

A carreira de Eduardo Araújo é marcada pela autenticidade e versatilidade. Desde os tempos da Jovem Guarda, quando despontou, ele mostrou talento ao transitar por vários estilos. Os fãs curitibanos terão a oportunidade de reviver esses grandes momentos.

O show na Sociedade Morgenau, localizada na Avenida Senador Souza Naves, 945, tem abertura da casa marcada para as 19h30. Os ingressos estão à venda no site Disk Ingressos. Mais informações pelo telefone (41) 99552-8070.