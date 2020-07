Depois de alcançar um sucesso gigantesco vendendo a “melhor torta do mundo” na cidade de São Paulo, o empresário curitibano Leonardo Macedo confirmou nesta semana que o Nanica Brasil abrirá sua primeira unidade em Curitiba, onde tudo começou. Sucesso entre as celebridades, a torta banoffe (e suas variações) produzidas pela empresa prometem ganhar o paladar dos curitibanos.

A previsão de abertura da loja é no final de agosto. Se as restrições da pandemia persistirem até lá, inicialmente será no sistema delivery. Além do tradicional banoffe (torta de bolacha com banana, doce de leite e creme), constam no cardápio da marca o Monoffe (feito com morango), Uvoffe (com uva) e o Banoffe com nutella, ao invés de doce de leite.

“O diferencial do Nanica e ter a simplicidade de uma doceria, e ao mesmo tempo trazendo o novo, popularizando o banoffee, tradicional doce de curitiba, em diferentes variações”, explicou Leonardo à Tribuna.

O local já foi escolhido e fica na Coronal Dulcídio, quase na esquina com a Alameda Dom Pedro II, no bairro Batel, no coração gastronômico da cidade. “A loja será a mais ‘delicada’ da rede, por ser dentro de um jardim secreto. E vai ter espaço para fotos também”, disse o dono da rede, considerada uma das mais “instagramáveis” do país.

Ao lado dos sócios Tito Barcelos e Tiago Abravanel (isso, ele mesmo. O ator, cantor e neto do Silvio Santos, era fã da torta e hoje é um investidor do negócio) o empresário diz sentir uma emoção diferente ao preparar a loja em Curitiba.

“Sabe a sensação de frio na barriga? O novo, que não é novo. De todas as operações que temos, essa é a mais esperada. Finalmente, essa novela chega ao seu desfecho, ou melhor, ao seu início. Foram quase 2 anos e meio, trabalhando, consolidando nome e se posicionando, até que eu, Tito e Tiago, escolhemos o “campo” onde o Nanica desembarcaria na nossa amada cidade”, disse em uma publicação no seu perfil do Instagram.

Leonardo exalta a emoção de trazer o Nanica para a capital paranaense. “Curitiba tem um gosto especial, gosto de saudade de casa. Isso torna o desafio ainda maior. A tão esperada volta é certa. O lugar mais doce e feliz de São Paulo chega na capital paranaense em um jardim secreto, escondidinho, como foi seu início na Rua Augusta”. A unidade de São Paulo (tem três delas na cidade), localizada na tradicional Rua Augusta, virou ponto de encontro de apreciadores do doce, entre eles artistas de todas as especialidades.

A Nanica e as tortas do Leonardo já foram reportagem dos Caçadores de Notícias da Tribuna. Você pode relembrar clicando aqui.

Este é o imóvel onde vai funcionar o Nanica Brasil em Curitiba

Além de Curitiba, a marca abrirá lojas em Campinas, interior de São Paulo, e uma Megastore no bairro Leblon, no Rio de Janeiro.

