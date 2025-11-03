Soul, MPB e R&B: Os Garotin trazem show para Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba foi escolhida para ser o ponto de partida da primeira grande turnê nacional do trio Os Garotin, que vem conquistando o Brasil com sua mistura envolvente de Soul, MPB, R&B e Pop. O grupo acumula milhões de reproduções nas plataformas, um Grammy Latino no currículo e até música em trilha de novela.

A apresentação acontece na próxima sexta-feira (07/11) na Ópera de Arame, num show realizado pela SevenX que marca o início da turnê “Pro Brasil Cantar e Dançar”. Os últimos ingressos ainda estão à venda, mas pelo histórico do trio por aqui, a dica é correr para garantir o seu.

Esta será a segunda vez que os Garotin desembarcam na capital paranaense. A estreia aconteceu no Festival Coolritiba deste ano, com casa lotada e público cantando do início ao fim – uma verdadeira demonstração da conexão que o grupo já estabeleceu com os fãs curitibanos.

Formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima, o trio promete uma imersão sonora completa, apresentando os sucessos do álbum “Os Garotin de São Gonçalo”, como “Garota”, “Calor do Momento”, “Queda Livre” e “Nossa Resenha” (aquela que bombou como trilha sonora de Vale Tudo).

“Estamos muito felizes por começar essa tour em Curitiba. Já tocamos em festivais gigantes como Rock in Rio, The Town e Rock The Mountain, mas levar um show nosso para o Brasil inteiro é um sonho antigo. Esperamos ver todo mundo lá!”, afirma o trio.

Além da turnê, Os Garotin estão comemorando o lançamento do EP Os Garotin Session 2, primeiro trabalho após o álbum que lhes rendeu o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. O projeto também colocou o grupo entre os indicados nas categorias Artista Revelação e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação, consolidando os meninos como um dos nomes mais promissores da nossa cena musical.

Serviço

Os Garotin em Curitiba — Turnê “Pro Brasil Cantar e Dançar”

Data: 7 de novembro (sábado)

Local: Ópera de Arame

Vendas: https://www.diskingressos.com.br/event/1496