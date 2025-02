Sixpence None the Richer confirma show inédito em Curitiba

A banda norte-americana Sixpence None the Richer, ícone do pop alternativo dos anos 90, finalmente chega ao Brasil para uma turnê histórica. Curitiba terá a honra de receber o grupo no dia 13 de junho, no Teatro Bom Jesus, em um show que promete emocionar os fãs paranaenses.

A passagem pela capital paranaense faz parte de uma série de cinco apresentações no país, que inclui também Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A turnê latino-americana do Sixpence None the Richer ainda contempla países como Uruguai, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica e México.

Formada em 1992, a banda liderada pela vocalista Leigh Nash ganhou o mundo com seu som único, mesclando pop, folk e rock alternativo. Embora tenham lançado seu primeiro álbum em 1994, foi com o disco homônimo de 1997 que o grupo alcançou o estrelato.

Entre os sucessos que os curitibanos poderão ouvir ao vivo estão “Kiss Me”, eternizada nas trilhas sonoras de filmes como “Ela é Demais” e “Como Perder um Homem em Dez Dias”, além de “There She Goes” e “Don’t Dream It’s Over”, hits que figuraram nas paradas da Billboard nos anos 90.

Após dois longos hiatos na carreira, o Sixpence None the Richer retorna com força total. Em 2024, lançaram o EP “Rosemary Hill”, com seis novas faixas que marcam uma nova fase para a banda.

A apresentação em Curitiba, realizada pela produtora Estética Torta, representa a concretização de um sonho para muitos fãs que esperaram décadas por esta oportunidade. A turnê, que celebra os 25 anos de carreira do grupo, promete ser uma viagem nostálgica pelos hits que marcaram gerações.

Os ingressos para o show no Teatro Bom Jesus já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do evento.