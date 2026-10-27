Simple Plan anuncia show em Curitiba com All Time Low e Fresno; veja datas e ingressos

A banda canadense Simple Plan volta ao Brasil em maio de 2027 com a turnê “The Bigger Than You Think! South America Tour”, que celebra os 25 anos de carreira do grupo. A programação inclui três apresentações no país, com passagem por Curitiba no dia 15 de maio, na Arena da Baixada. Os shows também serão realizados no Rio de Janeiro, em 13 de maio, e em São Paulo, no dia 16.

A turnê reúne outras bandas e artistas convidados: All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo. A venda de ingressos terá etapas de pré-venda exclusivas para clientes Itaú, além da venda geral.

Clientes Itaú Private e Personnalité poderão comprar entradas a partir das 10h de 28 de outubro, até as 9h59 do dia 29. A pré-venda para os demais clientes Itaú começa às 10h de 29 de outubro e segue até as 10h de 30 de outubro.

A venda geral começa em 30 de outubro, ao meio-dia. Durante o período da oferta, clientes Itaú terão 15% de desconto e poderão parcelar a compra em até três vezes sem juros, conforme as condições estabelecidas.

A organização alerta para o risco de sites falsos e informa que o canal oficial de venda de ingressos é o Eventim. A última vez que a banda Simple Plan veio a Curitiba foi em março de 2024, quando se apresentou no festival I Wanna Be Tour.