O que fazer nesta semana? Curitiba tem Iron Maiden, Vintage Culture e programação de Halloween

Curitiba terá uma semana movimentada na cultura e no entretenimento, com shows internacionais, rock nacional, samba, música eletrônica e atrações especiais de Halloween. Entre os destaques estão as apresentações de Matteo Bocelli e Iron Maiden, além do show do Capital Inicial e do encontro de Solomun com Vintage Culture na Pedreira Paulo Leminski.

A programação também reúne opções gratuitas e atividades para diferentes públicos, como sessões de cinema, espetáculos teatrais, exposições, feiras geek e festas temáticas. Há ainda atrações para crianças e famílias no Halloween, além da estreia da exposição internacional de fotojornalismo World Press Photo 2026 e da mostra de carros antigos e customizados Old & Low Car, no Parque Barigui.

Confira, o que fazer em Curitiba entre esta segunda-feira (26) e domingo (1º):

Matteo Bocelli – Falling in Love World Tour

O cantor italiano Matteo Bocelli apresenta os sucessos de seu segundo álbum de estúdio, Falling in Love, mesclando a herança clássica italiana com o pop contemporâneo. O artista se apresenta acompanhado por sua banda oficial, sob direção musical de Valerio Carboni.

Data: terça-feira (27), às 21h;

Local: Teatro Positivo;

Ingressos: venda via DiskIngressos. Cupom de 25% OFF: MATTEO25.

Iron Maiden – Run For Your Lives

A lenda do heavy metal mundial desembarca em Curitiba para realizar um dos maiores shows internacionais do ano no Paraná, trazendo uma megaestrutura de palco para o estádio. A abertura será com a banda Alter Bridge.

Data: quarta-feira (28), com abertura dos portões às 16h;

Local: Arena da Baixada;

Ingressos: venda via Livepass.

Capital Inicial

O lendário grupo de rock nacional sobe ao palco para inaugurar a nova fase de shows do local, apresentando os grandes sucessos de sua trajetória.

Data: sexta-feira (30), às 22h;

Local: Cine Lido (Rua XV de Novembro, Centro)

Ingressos: venda via Ticketmaster.

Edu Ardanuy – Workshow

Um dos guitarristas mais prestigiados do rock brasileiro, ex-integrante do Dr. Sin, realiza encontro promovido pela Escola de Música 180bpm com performances, histórias de bastidores, dicas de mercado e sessão de perguntas e respostas.

Data: sexta-feira (30), às 19h30;

Local: Playtime Guitar Shop (Rua Comendador Araújo, 731, Batel – Shopping Crystal),;

Entrada: gratuita doação de 1kg de alimento não perecível com reservas pelo telefone (41) 99211-5069 ou Instagram @escola180bpm e @playtimeguitarshop.

Giuliano Eriston – Tour Politonia Voz e Violão ao Vivo

O vencedor do The Voice Brasil 2021 traz a Curitiba sua turnê intimista em formato voz e violão, apresentando releituras do seu álbum “Politonia”, que mistura maracatu, jazz, xote e R&B.

Data: sábado (31)

Local: Casa Bambuê;

Ingressos: e informações pelas redes oficiais do artista.

Solomun e Vintage Culture

O mestre bósnio Solomun se junta ao gigante brasileiro Vintage Culture para um amanhecer eletrônico histórico.

Data: sábado (31), às 14h

Local: Pedreira Paulo Leminski;

Ingressos: venda via Ingresse.

Samba 90 Graus

Apresentação especial reunindo grandes nomes do samba e do pagode da década de 1990 para encerrar a programação do mês. Evento terá Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art.

Data: sábado (31), às 21h;

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

Especial Halloween

Festa EMO de Halloween no Blood Rock Bar

Noite temática com super decoração, premiação de fantasias, brindes e performances de bandas cover tocando clássicos de Bad Omens, A Day to Remember, Bring Me The Horizon, My Chemical Romance, Good Charlotte, Fall Out Boy e NX Zero.

Data: sexta-feira (30);

Local: Blood Rock Bar;

Ingressos: informações e ingressos pelas redes sociais do bar.

Tarde de Halloween da Escola de Música 180bpm

Evento familiar realizado em parceria com o Grupo Servopa, contando com palco aberto para estudantes, food trucks, espaço kids, maquiagem temática e concurso de fantasia.

Data: sábado (31), a partir das 15h;

Local: Audi Curitiba (Rua Padre Germano Mayer, 1629 – Hugo Lange);

Entrada: gratuita.

Halloween na Toca

Programação especial voltada para fãs de RPG, jogos de tabuleiro e cineclube, com chopp e atrações temáticas.

Data: de 27 a 31 de outubro (durante a semana das 16h às 23h; sábado das 14h às 23h);

Local: Toca do Corvo (Rua Chile, 1376);

Ingressos: reservas pelo Instagram @tocadocorvocwb.

Halloween do Shopping Estação

Tarde festiva para crianças com caça aos doces nos corredores, brincadeiras, desfile de fantasias e show ao vivo com a banda Rock Kids.

Data: sábado (31), das 14h às 18h;

Local: Praça de Eventos em frente à Renner – Shopping Estação;

Entrada: gratuita mediante inscrição pelo aplicativo Podi.

Cineclube Ratazanas (Especial Terror e Clássicos)

Exibição de filmes clássicos de horror e suspense em espaços acadêmicos e culturais.

29/10: Olhos sem Rosto (Dir. Georges Franju), na PUCPR.

30/10, às 20h: El Esqueleto de la Señora Morales (1960), no Spunk Bar.

31/10: Jovem Frankenstein (Dir. Mel Brooks), no Spunk Bar.

Peças de teatro, espetáculos e cinema

Gota d’Água

A Cia Baiana de Teatro Brasileiro apresenta a célebre adaptação da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes, reambientada na comunidade do Porto das Sardinhas, no subúrbio de Salvador, com elenco liderado por Evana Jeyssan e Augusto Nascimento.

Data: estreia na quinta-feira (29) e segue até 8 de novembro (quinta a sábado às 20h e domingos às 19h);

Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro);

Ingressos: venda via bilheteria do local ou site oficial da CAIXA Cultural.

Mostra Star Trek e Luis Buñuel

A Cinemateca de Curitiba apresenta uma programação especial com mostras temáticas de grandes diretores e cineclubes locais. Entrada gratuita por ordem de chegada.

Mostra Star Trek: 27/10 às 16h: Star Trek VI: A Terra Desconhecida 28/10 às 16h: Star Trek Generations 29/10 às 16h: Star Trek: Primeiro Contato 30/10 às 16h: Star Trek: Insurreição

Luis Buñuel – O Cinema Contra Todas as Certezas: 29/10 às 19h: Tristana, Uma Paixão Mórbida 30/10 às 19h: O Discreto Charme da Burguesia 31/10 às 19h: O Fantasma da Liberdade

Cineclubes e Sessões Especiais: 27/10 às 19h: Cineclube Soberano – Contact 28/10 às 19h: Cineclube do Centro Cultural da Espanha – Kamchatka 31/10 às 16h: Cineclube do Centro Cultural da Espanha – Joana de Cabelo Solto



Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco);

Entrada: gratuita.

Exposições, feiras e atividades culturais

7ª Old & Low Car

Se você curte automobilismo, o Centro de Eventos Positivo (no Parque Barigui) sedia, a partir de sábado (31/10), uma exposição comemorativa dos 140 anos do automóvel. Há raridades antigas, carros customizados e shows. [1]

Data: sábado (31), às 10h;

Local: Centro de Eventos Positivo;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

World Press Photo 2026

A prestigiada exposição internacional de fotojornalismo reúne 42 projetos premiados que retratam acontecimentos marcantes sobre direitos humanos, crise climática e questões sociais, com destaque para os fotógrafos brasileiros Eduardo Anizelli e Priscila Ribeiro.

Data: estreia na terça-feira (27). Até 20 de dezembro (terça a sábado das 10h às 20h e domingos das 10h às 19h);

Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro);

Entrada: gratuita.

Exposição “A luz e o tempo” – Maria Augusta Araújo Nissel (Maia)

Primeira exposição individual da artista plástica na galeria, reunindo obras em aquarela que percorrem sua trajetória desde a formação na Embap ao lado de mestres como Guido Viaro e Theodoro De Bona.

Data: abertura no sábado (31), das 11h às 15h; visitação até 19 de novembro (segunda a sexta, das 10h às 12h e das 13h30 às 19h);

Local: Galeria Ybakatu (Avenida Vicente Machado, 1056 – Batel);

Entrada: gratuita.

Festival CULTiva

Evento focado em saúde, bem-estar e vivências integrativas, reunindo aulas de yoga, pilates, spinning, área de recovery, palestras, feira saudável e encerramento com a festa “Nunca Dancei”.

[Data: sábado (31), ao longo de todo o dia;

Local: Spot105 (Santa Felicidade);

Ingressos: venda via Sympla.

Feira Geek’n’roll

Encontro voltado ao universo pop e nerd com mais de 25 expositores, campeonato amador de Street Fighter, concurso de cosplay e espaço dedicado a RPG e card games (TCG).

Data: domingo (1º), das 10h às 17h;

Local: Barão Hall (Rua Dr. Claudino dos Santos, 70 – Largo da Ordem);

Entrada: gratuita.

Workshop JBL com Charles Gavin e Fabiano Carelli

Apresentação técnica e prática da nova tecnologia BandBox JBL promovida pelo ex-baterista dos Titãs e pelo guitarrista do Capital Inicial, marcando a estreia do novo espaço de eventos da escola.

Data: quinta-feira (29),

Local: School of Rock Cabral;

Entrada: gratuita mediante inscrição online prévia.

Sessão de Autógrafos com Lucas Campião (Problems)

O criador de conteúdo apresenta seu livro infantojuvenil “Problems: A cor escondida” para fãs e leitores.

Data: sábado (31), às 14h;

Local: Livrarias Curitiba no Shopping Palladium (Av. Presidente Kennedy, 4121 – Portão);

Entrada: gratuita.