O primeiro fim de semana do ano tem uma série de atrações culturais e esportivas em Curitiba e no Litoral. O destaque são as apresentações gratuitas de algumas das mais renomadas duplas sertanejas do país nas praias paranaenses.

Nesta sexta-feira (06), os palcos das estruturas montadas para o Verão Maior Paraná em Matinhos e Pontal do Paraná serão inaugurados em grande estilo pelas duplas César Menotti & Fabiano e Jeann & Julio, respectivamente. No sábado, a dupla Jeann & Julio faz outro show, agora em Matinhos, enquanto Edson & Hudson se apresentam em Pontal do Paraná.

Os cantores se apresentam às 20 horas e a entrada é gratuita. Os shows do projeto acontecem toda sexta e sábado até o dia 2 de fevereiro. Confira a programação completa AQUI.

César Menotti & Fabiano

Pioneiros no gênero sertanejo universitário, César Menotti & Fabiano lançaram o primeiro disco em 2004. Um ano depois, assinaram contrato com a gravadora Universal Music e lançaram o projeto “Palavras de Amor”, que saiu em CD e DVD. O trabalho apresenta sucessos como “Caso Marcado” e “Leilão”, além de releituras de compositores e duplas de diferentes épocas. A projeção veio mesmo em 2005 com o CD “Palavras de amor” (ao vivo) que trouxe hits como “Leilão”, “Anjo” e “Palavras de Amor”.

Em 2009 a dupla recebeu o Grammy Latino na categoria melhor álbum de música romântica com o CD “Com você”. A popularidade da dupla rendeu outros prêmios, indicações e shows no Exterior. Sucessos como “Ciumenta”, “Bandido do amor” e “Se fosse eu”, aliados ao carisma da dupla, fazem com que César Menotti & Fabiano sejam classificados como um dos melhores do segmento, atraindo públicos de diversas faixas etárias.

Jeann e Julio

Outra dupla que promete animar a plateia no Verão Maior Paraná é Jeann & Julio, que começou a carreira em 2008 em bares e casas noturnas de Londrina e região, no Norte do Estado. Com a gravação do primeiro CD “Jeann & Julio 100% ao vivo”, a dupla começou a chamar atenção pelo talento, carisma e identidade vocal. Não demorou muito para algumas canções virarem trilha sonora em baladas e novelas.

Os hits “Baladeira”, “Besteirinha” e o “Creme do Verão” foram os divisores de água na carreira. Com o sucesso do primeiro CD, a dupla começou a romper barreiras. Em 2014 lançou a música “Beudo Apaixonado” com participação especial do cantor Cristiano Araújo, marcando uma nova fase. Em 2016, o CD/DVD comemorativo dos nove anos de carreira trouxe o sucesso “Isso Cê Num Conta”, sendo uma das três músicas mais executadas nas rádios do Brasil. O hit atingiu todos os públicos e chegou a todas as faixas etárias, sendo melodia constante na boca do público.

Shows de sábado no Litoral

No sábado (07), a dupla Jeann & Julio viajará alguns quilômetros para se apresentar ao público no palco de Matinhos. No mesmo horário, o palco de Pontal do Paraná recebe outro grande sucesso nacional: a dupla Edson & Hudson.

Os irmãos Edson & Hudson nasceram no circo e foi no picadeiro onde tudo começou. Incentivados pelo pai, o palhaço Beijinho, formaram a dupla Pep e Pupi que depois se transformou em Edson & Hudson. Os anos de luta foram recompensados em 2000 com a faixa “Azul”. Na sequência, tudo o que os irmãos gravaram e até o que tinha sido registrado anteriormente se transformou em sucesso.

A afinação e extensão vocal de Edson e os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson criaram um paradigma no mercado sertanejo. Com eles, a cena do gênero se transformou e deu início a uma nova era musical, com ritmos e influências diferentes, apresentando o novo sertanejo com atitude rock and roll.

O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

O Palco Matinhos fica nas areias de Matinhos, na Avenida Atlântica, próximo ao Pico. Já o Palco Pontal do Paraná fica no Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro.

Serviço

Sexta-feira, às 20 horas

César Menotti & Fabiano (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

Jeann & Julio (Palco Pontal do Paraná – (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado, às 20 horas

Jeann & Julio (Palco Matinhos)

Edson & Hudson (Palco Pontal do Paraná)

Esporte na praia

As competições esportivas do Verão Maior Paraná também começam neste fim de semana no Litoral. Caiobá será palco da Copa Verão Maior Paraná de Futevôlei, no sábado e no domingo (8), e Shangri-lá receberá o Campeonato de Beach Flag já a partir desta sexta, também até domingo. As competições fazem parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza.

Unindo duas paixões, o futevôlei continua em ascensão e faz parte das modalidades presentes nos Jogos de Aventura e Natureza. Praticado em quadras montadas nas orlas com medidas de 9 metros de largura, 18 de comprimento e divididas ao meio por uma rede com 2,20 m de altura, o esporte é jogado em sistemas de duplas.

Como regra, o jogador pode tocar a bola com diversas partes do corpo, exceto os braços, antebraços e as mãos, como no futebol. E, assim como no vôlei, as disputas são realizadas em sets, em que os pontos são marcados quando a bola cai na quadra adversária, é desviada para fora das quadras ou bate em qualquer outro jogador e toca no chão.

A competição contará com cinco categorias a serem disputadas: bronze, mista, super master, open e uma específica para militares, totalizando 80 duplas.

O Beach Flag é uma modalidade esportiva derivada do futebol americano, com o objetivo de chegar no fim do campo adversário com a bola. É disputado por quatro jogadores em cada time, com dois períodos de 10 minutos.

A competição é promovida em conjunto com a Federação Paranaense de Futebol Americano, com a participação de seis times, sendo quatro masculinos e dois femininos.

Homenagem a um dos maiores ídolos do rock

Quem ficar em Curitiba pode aproveitar uma programação especial em comemoração ao aniversário do cantor e compositor britânico David Bowie. Há 75 anos, Bowie nascia em Londres, na Inglaterra. O músico lançou mais de 25 álbuns, atuou em filmes e pintou quadros expressionistas e pós-modernistas. As festividades acontecem em um boteco de Curitiba, no sábado, a partir das 17 horas,

O pub TheBowie Burgers and Boozie preparou um drink exclusivo especial, que será vendido a noite toda com preço promocional de R$ 15. O “Star TheBowie”, é feito com Campari, gin Hambre, xarope de gengibre, rodela de limão, gelo e água com gás, finalizado com licor de Blue Honey.

Além do drink “Star TheBowie”, a programação contará com música ao vivo. Um show tributo está sendo preparado pelo duo de pop/rock “Marcos Dank e Matheus Bitencourt”, com os maiores sucessos musicais de David Bowie. Além disso, a banda “Starmen” também promete destacar músicas do “camaleão do rock” em seu setlist, bem como o melhor do rock. “Será uma noite memorável para os fãs de Bowie e para quem ama o rock n`roll, uma comemoração da diversidade social, da arte e do rock”, finaliza Marcelo França, sócio proprietário do bar.

O TheBowie Burgers and Bozze fica localizado na Rua Marechal Deodoro, 2.500, no Alto da XV, quase esquina com a Rua Pe. Germano Mayer, passando o trilho. Acompanhe as redes sociais oficiais pelo perfil do Instagram @thebowie.altodaxv e pelo Facebook @TheBowie.

Serviço

TheBowie Burgers and Bozze

Programação Especial – David Bowie 75 anos

Rua Marechal Deodoro, 2.500 – Loja 1 – Alto da XV

Horário: Terça a Quinta (17h – 00h), Sexta e Sábado (17h – 2h)

Estacionamento ao lado

Aceita-se todos os tipos de cartões e pix

Siga o TheBowie no Instagram @thebowie.altodaxv

