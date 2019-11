O show dos sambistas Pericles e Belo, previsto para acontecer neste domingo (24), na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, foi cancelado. Os organizadores do evento chamado Samba na Veia, que teria ainda show com Mr.Dan, não confirmaram os motivos do cancelamento, mas garantiram a restituição dos valores pagos nos ingressos de quem já havia adquirido os bilhetes.

A empresa Ingresso Nacional entrará em contato com os clientes que compraram no site via boleto bancário para fazer a devolução do valor total (ingresso e taxas) por depósito bancário. Em caso de comprar feitas por cartão de crédito e nos pontos de venda, os valores serão estornados nas faturas.