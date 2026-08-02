Ingressos para novo show de Roberto Carlos em Curitiba chegam a R$ 2,1 mil

Roberto Carlos retorna a Curitiba em outubro para uma nova apresentação no Teatro Positivo. O show está marcado para o dia 17, uma sábado, às 21h. A venda de ingressos começa nesta terça-feira (4), a partir das 12h, pela plataforma DiskIngressos.

A última passagem do cantor pela capital foi em novembro de 2025, quando apresentou as canções do EP “Eu ofereço flores”. Desta vez, a apresentação promete retomar os maiores sucessos da carreira.

Os ingressos estão distribuídos em seis setores e variam de R$ 306 (meia-entrada) a R$ 1.800 (inteira). Compras pela internet estão sujeitas a taxas adicionais que vão de R$ 50 a mais de R$ 300, o que vai elevar o custo do ingresso mais caro a R$ 2106,00.

Confira, abaixo, a lista de preços conforme os setores:

Setor branco: R$ 306,00 (meia-entrada) e R$ 680,00 (inteira);

Setor verde: R$ 387,00 (meia-entrada) e R$ 860,00 (inteira);

Setor laranja: R$ 432,00 (meia-entrada) e R$ 960,00 (inteira);

Setor amarelo: R$ 495,00 (meia-entrada) e R$ 1.100,00 (inteira);

Setor azul: R$ 750,00 (meia-entrada) e R$ 1.500,00 (inteira);

Setor emoções: R$ 900,00 (meia-entrada) e R$ 1.800,00 (inteira).

As compras online podem ser feitas via Pix ou cartão de crédito, com parcelamento em até 10 vezes com acréscimo de taxas. Para evitar a cobrança adicional da taxa do site, os ingressos podem ser adquiridos presencialmente nas bilheterias do Teatro Positivo, do Shopping Mueller, do Teatro Fernanda Montenegro e da Família Pavê.

Serviço

Roberto Carlos em Curitiba

Data: 17 de outubro de 2026

Horário do show: 21h

Abertura dos portões: 19h

Local: Teatro Positivo, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300

Ingressos: vendas a partir das 12h do dia 4 de agosto pelo DiskIngressos