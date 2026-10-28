Show do Iron Maiden em Curitiba: detalhes de acesso e itens proibidos

Fãs de heavy metal vão se reunir na noite desta quarta-feira (28), na Arena da Baixada, em Curitiba, para o show da turnê “Run for your lives world tour“, da banda britânica Iron Maiden. Com ingressos esgotados, a expectativa é que 40 mil pessoas acompanhem o show que reúne os principais sucessos do grupo.
Os portões abrem as 16h, o show de abertura com a banda Alter Bridge será as 19h10 e o show do Iron está previsto para as 20h50.
A seguir, um guia sobre como se preparar para o evento.
Para ir de carro, a recomendação é a utilização do estacionamento próprio do estádio, que tem entrada localizada na Rua Brasílio Itiberê, 3508. A vaga pode ser reservada antecipadamente pelo site lanchonete.athletico.com.br, ao preço de R$ 85.
Existem outros estacionamentos na região, mas fique atento aos bloqueios no trânsito da região. Os principais serão na Rua Engenheiros Rebouças, no cruzamento com a Brigadeiro Franco, e Rua Buenos Aires, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas.
Para quem quiser ir de ônibus, os coletivos que passam pela região são: Interbairros I (Anti-horário), LIGEIRÃO Norte/Sul, Santa Cândida/Capão Raso, São Jorge, Formosa, Caiuá – Fazendinha / Centro, Santa Quitéria e Vila Velha.
Acessos aos setores escolhidos:
- Pista Premium: portão J e portão O (acesso pelas ruas Coronel Dulcídio e Brasílio Itibere)
- Pista: portão D e portão E (acesso pela Rua Buenos Aires)
- Cadeira Inferior: portão B e portão G (acesso pela Rua Buenos Aires)
- Cadeira Superior: portão C e portão F (acesso pela Rua Buenos Aires)
- Camarotes: portão H (acesso pela Av. Getúlio Vargas)
- VIP: portão A (acesso pela Rua Brasílio Itiberê)
- Choperia Arena Brahma: portão K (acesso pela Rua Coronel Dulcídio)
Ingressos
Os ingressos estão disponíveis para download no site Livepass, na aba “Meus Pedidos”. É recomendado a impressão do ingresso para evitar problemas com conectividade do celular, que em dias de shows, tende a ser ruim. Caso opte pela leitura na tela do seu celular, baixe o PDF, pois um print pode não ser lido corretamente.
Itens proibidos
- Camisetas de times e de torcidas organizadas.
- Fogos de artifício, de estampido, gases, substâncias corrosivas ou inflamáveis em geral, laser ou similares.
- Lasers, Walkie Talkie e drones.
- Pistolas de água, balões, malabares e buzinas de ar.
- Cadeiras, bancos ou similares.
- Panfletos, adesivos, jornais, revistas.
- Bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos.
- Animais, exceto cães-guia identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual
- Megafones, buzinas e instrumentos musicais.
- Mochilas ou bolsas maiores que 20x30cm.
- As mochilas e bolsas menores de 20x30cm são permitidas mediante vistoria.
- Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita e quaisquer outros tipos de entorpecentes.
- Capacetes de motos e similares.
- Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo ou espécie.
- Alimentos e bebidas em qualquer tipo de embalagem.
- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que possam machucar, correntes, cinturões e pingentes.
- Desodorante, cosméticos ou perfumes em recipientes com volume superior a 90ml.
- Bastão para tirar fotos, filmadoras, máquinas fotográficas profissionais com lentes retráteis e/ou removíveis.
- Guarda-chuvas de qualquer tamanho, papel em rolo, revistas, bandeiras e faixas com ou sem mastro.
- Qualquer produto para comercialização.
- Copos e canecas de vidro, alumínio ou cerâmica.
- Qualquer outro material que possa causar risco, danos, importunações ou que a segurança achar pertinente.
- ATENÇÃO: É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ENTRADA DE SINALIZADORES.
Observações:
- O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.
- Os objetos não autorizados serão descartados.