Show do Iron Maiden em Curitiba: detalhes de acesso e itens proibidos

Fãs de heavy metal vão se reunir na noite desta quarta-feira (28), na Arena da Baixada, em Curitiba, para o show da turnê “Run for your lives world tour“, da banda britânica Iron Maiden. Com ingressos esgotados, a expectativa é que 40 mil pessoas acompanhem o show que reúne os principais sucessos do grupo.

Os portões abrem as 16h, o show de abertura com a banda Alter Bridge será as 19h10 e o show do Iron está previsto para as 20h50.

A seguir, um guia sobre como se preparar para o evento.

Para ir de carro, a recomendação é a utilização do estacionamento próprio do estádio, que tem entrada localizada na Rua Brasílio Itiberê, 3508. A vaga pode ser reservada antecipadamente pelo site lanchonete.athletico.com.br, ao preço de R$ 85.

Existem outros estacionamentos na região, mas fique atento aos bloqueios no trânsito da região. Os principais serão na Rua Engenheiros Rebouças, no cruzamento com a Brigadeiro Franco, e Rua Buenos Aires, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas.

Para quem quiser ir de ônibus, os coletivos que passam pela região são: Interbairros I (Anti-horário), LIGEIRÃO Norte/Sul, Santa Cândida/Capão Raso, São Jorge, Formosa, Caiuá – Fazendinha / Centro, Santa Quitéria e Vila Velha.

Acessos aos setores escolhidos:

Pista Premium: portão J e portão O (acesso pelas ruas Coronel Dulcídio e Brasílio Itibere)

portão J e portão O (acesso pelas ruas Coronel Dulcídio e Brasílio Itibere) Pista: portão D e portão E (acesso pela Rua Buenos Aires)

portão D e portão E (acesso pela Rua Buenos Aires) Cadeira Inferior: portão B e portão G (acesso pela Rua Buenos Aires)

portão B e portão G (acesso pela Rua Buenos Aires) Cadeira Superior: portão C e portão F (acesso pela Rua Buenos Aires)

portão C e portão F (acesso pela Rua Buenos Aires) Camarotes: portão H (acesso pela Av. Getúlio Vargas)

portão H (acesso pela Av. Getúlio Vargas) VIP: portão A (acesso pela Rua Brasílio Itiberê)

portão A (acesso pela Rua Brasílio Itiberê) Choperia Arena Brahma: portão K (acesso pela Rua Coronel Dulcídio)

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis para download no site Livepass, na aba “Meus Pedidos”. É recomendado a impressão do ingresso para evitar problemas com conectividade do celular, que em dias de shows, tende a ser ruim. Caso opte pela leitura na tela do seu celular, baixe o PDF, pois um print pode não ser lido corretamente.

Itens proibidos

Camisetas de times e de torcidas organizadas.

Fogos de artifício, de estampido, gases, substâncias corrosivas ou inflamáveis em geral, laser ou similares.

Lasers, Walkie Talkie e drones.

Pistolas de água, balões, malabares e buzinas de ar.

Cadeiras, bancos ou similares.

Panfletos, adesivos, jornais, revistas.

Bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos.

Animais, exceto cães-guia identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual

Megafones, buzinas e instrumentos musicais.

Mochilas ou bolsas maiores que 20x30cm.

As mochilas e bolsas menores de 20x30cm são permitidas mediante vistoria.

Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita e quaisquer outros tipos de entorpecentes.

Capacetes de motos e similares.

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo ou espécie.

Alimentos e bebidas em qualquer tipo de embalagem.

Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que possam machucar, correntes, cinturões e pingentes.

Desodorante, cosméticos ou perfumes em recipientes com volume superior a 90ml.

Bastão para tirar fotos, filmadoras, máquinas fotográficas profissionais com lentes retráteis e/ou removíveis.

Guarda-chuvas de qualquer tamanho, papel em rolo, revistas, bandeiras e faixas com ou sem mastro.

Qualquer produto para comercialização.

Copos e canecas de vidro, alumínio ou cerâmica.

Qualquer outro material que possa causar risco, danos, importunações ou que a segurança achar pertinente.

ATENÇÃO: É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ENTRADA DE SINALIZADORES.

Observações:

O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.

Os objetos não autorizados serão descartados.