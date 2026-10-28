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Show do Iron Maiden em Curitiba: detalhes de acesso e itens proibidos

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 28/10/26 09h21
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Iron Maiden se apresenta nesta quarta-feira em Curitiba. Foto: Reprodução / Instagram oficial do Iron Maiden

Fãs de heavy metal vão se reunir na noite desta quarta-feira (28), na Arena da Baixada, em Curitiba, para o show da turnê “Run for your lives world tour“, da banda britânica Iron Maiden. Com ingressos esgotados, a expectativa é que 40 mil pessoas acompanhem o show que reúne os principais sucessos do grupo.

Os portões abrem as 16h, o show de abertura com a banda Alter Bridge será as 19h10 e o show do Iron está previsto para as 20h50.

A seguir, um guia sobre como se preparar para o evento.

Para ir de carro, a recomendação é a utilização do estacionamento próprio do estádio, que tem entrada localizada na Rua Brasílio Itiberê, 3508. A vaga pode ser reservada antecipadamente pelo site lanchonete.athletico.com.br, ao preço de R$ 85.

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Existem outros estacionamentos na região, mas fique atento aos bloqueios no trânsito da região. Os principais serão na Rua Engenheiros Rebouças, no cruzamento com a Brigadeiro Franco, e Rua Buenos Aires, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas.

Para quem quiser ir de ônibus, os coletivos que passam pela região são: Interbairros I (Anti-horário), LIGEIRÃO Norte/Sul, Santa Cândida/Capão Raso, São Jorge, Formosa, Caiuá – Fazendinha / Centro, Santa Quitéria e Vila Velha.

Acessos aos setores escolhidos:

  • Pista Premium: portão J e portão O (acesso pelas ruas Coronel Dulcídio e Brasílio Itibere)
  • Pista: portão D e portão E (acesso pela Rua Buenos Aires)
  • Cadeira Inferior: portão B e portão G (acesso pela Rua Buenos Aires)
  • Cadeira Superior: portão C e portão F (acesso pela Rua Buenos Aires)
  • Camarotes: portão H (acesso pela Av. Getúlio Vargas)
  • VIP: portão A (acesso pela Rua Brasílio Itiberê)
  • Choperia Arena Brahma: portão K (acesso pela Rua Coronel Dulcídio)

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis para download no site Livepass, na aba “Meus Pedidos”. É recomendado a impressão do ingresso para evitar problemas com conectividade do celular, que em dias de shows, tende a ser ruim. Caso opte pela leitura na tela do seu celular, baixe o PDF, pois um print pode não ser lido corretamente.

Itens proibidos

  • Camisetas de times e de torcidas organizadas.
  • Fogos de artifício, de estampido, gases, substâncias corrosivas ou inflamáveis em geral, laser ou similares.
  • Lasers, Walkie Talkie e drones.
  • Pistolas de água, balões, malabares e buzinas de ar.
  • Cadeiras, bancos ou similares.
  • Panfletos, adesivos, jornais, revistas.
  • Bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos.
  • Animais, exceto cães-guia identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual
  • Megafones, buzinas e instrumentos musicais.
  • Mochilas ou bolsas maiores que 20x30cm.
  • As mochilas e bolsas menores de 20x30cm são permitidas mediante vistoria.
  • Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita e quaisquer outros tipos de entorpecentes.
  • Capacetes de motos e similares.
  • Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo ou espécie.
  • Alimentos e bebidas em qualquer tipo de embalagem.
  • Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que possam machucar, correntes, cinturões e pingentes.
  • Desodorante, cosméticos ou perfumes em recipientes com volume superior a 90ml.
  • Bastão para tirar fotos, filmadoras, máquinas fotográficas profissionais com lentes retráteis e/ou removíveis.
  • Guarda-chuvas de qualquer tamanho, papel em rolo, revistas, bandeiras e faixas com ou sem mastro.
  • Qualquer produto para comercialização.
  • Copos e canecas de vidro, alumínio ou cerâmica.
  • Qualquer outro material que possa causar risco, danos, importunações ou que a segurança achar pertinente.
  • ATENÇÃO: É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ENTRADA DE SINALIZADORES.

Observações:

  • O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.
  • Os objetos não autorizados serão descartados.

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