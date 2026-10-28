Trânsito em Curitiba hoje: mega show do Iron Maiden e bloqueios afetam motoristas hoje

Motoristas e pedestres que circulam por Curitiba nesta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas. A circulação na capital é fortemente impactada por bloqueios emergenciais no entorno da Arena da Baixada, no Água Verde, devido ao megashow da banda britânica Iron Maiden, que atrai mais de 35 mil pessoas.

Além do evento de grande porte, diversas regiões da cidade continuam sob o reflexo de intervenções de longa duração para obras de infraestrutura do Novo Inter 2, implantação de nova rotatória e alterações definitivas no sentido de circulação de vias importantes.

Abaixo, confira a agenda consolidada com as principais intervenções em vigor e em processo de implantação na cidade.

Intervenções em Vigor

Bloqueios de trânsito no Água Verde

Data: Quarta-feira (28/10), a partir das 14h.

Local: Entorno da Arena da Baixada, incluindo os cruzamentos da Rua Buenos Aires com Getúlio Vargas e Brasílio Itiberê; Rua Engenheiro Rebouças com Pedro A. M. Barreto Monclaro e Buenos Aires; e bloqueio de uma faixa na Rua Coronel Dulcídio com Getúlio Vargas e Brasílio Itiberê.

Duração prevista: Durante a realização do evento e dispersão do público.

Resumo do impacto: O trânsito na região do Água Verde fica congestionado devido à concentração de mais de 35 mil fãs para o show do Iron Maiden. Agentes da Superintendência de Trânsito orientam o fluxo. O acesso de moradores e comerciantes locais é permitido mediante apresentação de credencial ou documento comprobatório de endereço.

Bloqueio parcial na Rua Pedro Américo

Data: A partir de terça-feira (27/10), com vigência no dia corrente.

Local: Rua Pedro Américo, no bairro Capão Raso.

Duração prevista: Cerca de quatro dias.

Resumo do impacto: Motoristas enfrentam lentidão e restrições de passagem devido a intervenções voltadas aos serviços de drenagem, alargamento da pista e recuperação do pavimento no escopo das obras do Novo Inter 2. É recomendada atenção redobrada à sinalização viária.

Obras de pavimentação na Rua Silveira Peixoto

Data: Iniciado em segunda-feira (26/10), com impactos ativos nesta quarta-feira.

Local: Rua Silveira Peixoto, entre a Avenida do Batel e a Avenida Visconde de Guarapuava, no bairro Batel.

Duração prevista: Duas semanas, a depender das condições climáticas.

Resumo do impacto: A via está totalmente bloqueada para o tráfego geral, com o acesso restrito exclusivamente a moradores e comerciantes locais, devido às obras de recuperação do piso em paralelepípedos.

Bloqueio e desvios na Avenida Francisco Heráclito dos Santos

Data: Em andamento nas últimas semanas, com reflexos permanentes no tráfego local.

Local: Avenida Francisco Heráclito dos Santos, entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Senador Salgado Filho, no bairro Uberaba.

Duração prevista: Longa duração (obras do Novo Inter 2).

Resumo do impacto: Condutores que vêm do Viaduto Estaiado precisam desviar pela Rua General Ary Duarte Nunes. No sentido oposto, o fluxo utiliza a Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho, operando com sentido único e semáforo temporário. O acesso à Rua Capitão Zeppin pela Avenida Senador Salgado Filho permanece bloqueado por segurança.

Interdição total na Rua André Szalbot

Data: Iniciado em 20/10 (há 8 dias).

Local: Rua André Szalbot, entre a Ipiranga e a Marechal Althayr Roszanniy, no Capão Raso.

Duração prevista: Cerca de 90 dias.

Resumo do impacto: Bloqueio total para serviços de drenagem da trincheira da Estação Vila São Pedro. Motoristas devem utilizar como rotas alternativas as ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy.

Bloqueio na Rua Ulisses Vieira

Data: Iniciado em 20/10 (há 8 dias).

Local: Rua Ulisses Vieira, entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Tabajaras, no bairro Vila Izabel.

Duração prevista: Cerca de 90 dias.

Resumo do impacto: A via está bloqueada no sentido Santa Quitéria/Portão para dar continuidade às frentes de trabalho do Novo Inter 2. O sentido contrário permanece liberado para a circulação de veículos.

Mudanças em Processo de Implantação

Nova rotatória no Fazendinha

Data de início da operação: Quarta-feira (28/10), às 11h (faltam 0 dias / implantação no dia corrente).

Local: Cruzamento das ruas Alfredo José Pinto e Juvenal Carvalho, no bairro Fazendinha.

Duração prevista: Mudança definitiva.

Resumo do impacto: Com a instalação da nova rotatória, a dinâmica de circulação do cruzamento é alterada. Os condutores devem redobrar a atenção às novas regras de preferência de passagem e à sinalização horizontal e vertical implantada no local a partir do final da manhã de hoje.

Alteração de sentido único na Rua Doutor Jenny Lagos Pereira de Souza

Data de início da operação: Terça-feira (27/10), às 11h (há 1 dia em processo de adaptação).

Local: Trecho da Rua Doutor Jenny Lagos Pereira de Souza compreendido entre a Rua Acyrdo Rasmussen e a Rua Doutor Álvaro Teixeira Pinto, no bairro Santa Cândida.

Duração prevista: Alteração permanente.

Resumo do impacto: A via passou a operar em sentido único de circulação, exigindo adaptação imediata dos motoristas que transitam pelo setor norte da cidade. É fundamental respeitar o novo fluxo para evitar conversões proibidas.

Sentido único na Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho

Data de início da operação: 22/10 (há 6 dias em processo de adaptação).

Local: Trecho da Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho, da altura da Rua Capitão Zeppin até a Rua General Ary Duarte Nunes, no bairro Uberaba.

Duração prevista: Longa duração / suporte às obras viárias da região.

Resumo do impacto: A alteração viária reorganizou o tráfego local para escoar os desvios gerados pelas obras do Novo Inter 2 na Avenida Francisco Heráclito dos Santos. Os motoristas que circulam pela área continuam em período de adaptação à nova mão de direção.