Show de Xande de Pilares e Grupo Revelação em Curitiba é adiado

O show da turnê “Tava Escrito: O Reencontro Histórico”, de Xande de Pilares e Grupo Revelação, que aconteceria neste sábado (14), em Curitiba, foi adiado. A apresentação estava marcada para o Complexo Durival de Britto e Silva, com abertura dos portões às 16h. Uma nova data será anunciada em breve pela organização.

De acordo com comunicado da Live Nation, o adiamento ocorreu porque Xande de Pilares está em Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar da cerimônia do Grammy Latino, e não conseguirá retornar ao Brasil a tempo do show. A produtora atribuiu a impossibilidade de retorno à atual crise no tráfego aéreo norte-americano.

Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data, sem necessidade de troca ou qualquer outro procedimento. Quem preferir cancelar a compra poderá solicitar o reembolso integral pela Ticketmaster Brasil.

A produtora informou que os detalhes sobre o processo de devolução do dinheiro e os respectivos prazos serão divulgados posteriormente. Até lá, os compradores devem acompanhar as atualizações nos canais oficiais da Live Nation Brasil.