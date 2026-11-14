Crise no tráfego aéreo

Show de Xande de Pilares e Grupo Revelação em Curitiba é adiado

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 14/11/26 09h08
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Fotografia em plano médio de um cantor a atuar num palco, com banda e cenário iluminado por tons de azul e magenta. Em primeiro plano e ao centro, um cantor negro com barba cuidada, cabelo curto e óculos escuros canta de cabeça erguida, segurando um microfone com a mão direita e estendendo o braço esquerdo para o lado, com a mão aberta. Veste um fato (blazer e calças) em tom de lilás ou roxo claro sobre uma t-shirt branca. No plano intermediário, os músicos da banda posicionam-se entre instrumentos de percussão, incluindo congas e tambores, banhados por luzes coloridas. Ao fundo, painéis verticais com silhuetas de guitras emolduradas por luzes LED cor-de-rosa recortam-se contra uma parede azulada iluminada.
Ingressos permanecerão válidos para uma nova data. Foto: Globo/ Lucas Seixas.

O show da turnê “Tava Escrito: O Reencontro Histórico”, de Xande de Pilares e Grupo Revelação, que aconteceria neste sábado (14), em Curitiba, foi adiado. A apresentação estava marcada para o Complexo Durival de Britto e Silva, com abertura dos portões às 16h. Uma nova data será anunciada em breve pela organização.

De acordo com comunicado da Live Nation, o adiamento ocorreu porque Xande de Pilares está em Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar da cerimônia do Grammy Latino, e não conseguirá retornar ao Brasil a tempo do show. A produtora atribuiu a impossibilidade de retorno à atual crise no tráfego aéreo norte-americano.

Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data, sem necessidade de troca ou qualquer outro procedimento. Quem preferir cancelar a compra poderá solicitar o reembolso integral pela Ticketmaster Brasil.

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A produtora informou que os detalhes sobre o processo de devolução do dinheiro e os respectivos prazos serão divulgados posteriormente. Até lá, os compradores devem acompanhar as atualizações nos canais oficiais da Live Nation Brasil.

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