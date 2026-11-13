O que fazer neste fim de semana? Curitiba tem shows de Pitty, The White Buffalo e festival sertanejo

O fim de semana em Curitiba terá uma programação variada, com shows de grandes nomes da música brasileira e internacional, espetáculos de dança e teatro, eventos gratuitos e atrações para toda a família. Pitty, The White Buffalo, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Xande de Pilares e Grupo Revelação estão entre os destaques dos palcos neste sábado (14) e domingo (15).

A agenda também marca o início das programações de Natal em shoppings da capital e da Região Metropolitana, com chegadas do Papai Noel, decorações temáticas e atrações para crianças. Há ainda opções como o Curitiba Custom Day, sessões do Balé Teatro Guaíra e uma atividade gratuita de yoga ao ar livre.

Confira, a seguir, o que fazer em Curitiba neste fim de semana:

Shows

Pitty

A cantora baiana apresenta sua nova turnê baseada no sexto álbum de inéditas, em um show que marca o circuito musical do fim de semana na capital paranaense.

Data: 14 de novembro (sábado), às 22h (abertura dos portões às 19h);

Local: Igloo Super Hall (localizado na Arena Jockey Eventos, no bairro Tarumã);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

The White Buffalo

O cantor e compositor norte-americano Jake Smith apresenta os sucessos de sua trajetória de mais de 20 anos, incluindo canções que integraram trilhas sonoras de séries e filmes internacionais, além de faixas do álbum ao vivo “A Freight Train Through The Night”.

Data: 14 de novembro (sábado), às 19h (abertura dos portões);

Local: Tork n’ Roll;

Ingressos: venda via Fastix.

Festival HISTÓRIAS

O megaevento de encerramento de turnê reúne cinco gigantes da música sertaneja no mesmo palco: Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Daniel e Gian & Giovani.

Data: 14 de novembro (sábado), abertura dos portões às 14h;

Local: Arena da Baixada;

Ingressos: venda via site oficial.

Xande de Pilares e o Grupo Revelação

Artistas trazem a Curitiba a turnê conjunta “Tava Escrito: O Reencontro Histórico”.

Data: 14 de novembro (sábado), abertura dos portões às 16h;

Local: Complexo Durival de Britto;

Ingressos: venda via Ticketmaster.

Delvon Lamarr Organ Trio

A abertura do Circuito Primavera do Curitiba Jazz Sessions traz o grupo de Seattle focado no jazz e soul dos anos 1960, acompanhado pelo DJ Manzana.

Data: 14 de novembro (sábado), às 19h:

Local: Macro Bar e Pista (Centro de Curitiba);

Ingressos: venda via plataforma Meaple.

Apresentações

“Cartografia da Memória”

O tradicional corpo artístico do estado sobe ao palco principal do Centro Cultural Teatro Guaíra para sessões do espetáculo de dança.

Data: 14 de novembro (sábado), às 20h30, e 15 de novembro (domingo), às 18h;

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

“Sozinho com Romeu e Julieta”

A aclamada montagem cênica propõe um diálogo entre o teatro de objetos, bonecos e a poesia da memória dentro da Mostra Pôr do Sol.

Data: 14 de novembro (sábado), às 20h, e 15 de novembro (domingo), às 19h;

Local: Campo das Artes (São Luiz do Purunã);

Ingressos: pague o quanto vale via Sympla.

Atrações natalinas

Chegada do Papai Noel ao ParkShopping Barigui

O evento conta com show de chegada, fanfarra musical, carrinhos de pipoca, entrega de balões e decoração temática inspirada no universo da música, além de árvore com mais de 12 metros, carrossel com renas e trono do Papai Noel (atendimento diário das 10h às 22h).

Data: Sábado (14), a partir das 17h;

Local: Praça Central do piso L1.

Natal Pátio Batel x Cirque du Soleil Alegría – In a New Light

O Papai Noel atende de segunda a sexta, das 14h às 21h (com intervalos), e aos sábados, domingos e feriado de 20 de novembro, das 14h às 20h. O espaço traz decoração temática inspirada no circo, tobogã de 12 metros (R$ 5 para o Hospital Erastinho) e camarins de pintura de rosto (R$ 5).

Data: De 10 de novembro a 27 de dezembro de 2026.

Local: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Piso L1).

Natal do Shopping Estação (“Marcenaria do Noel”)

O Papai Noel sai da Rua 24 Horas às 19h45 a bordo do ônibus tradicional da Linha Turismo e chega ao shopping às 20h. A decoração imita uma marcenaria de brinquedos e conta com trenzinho elétrico (ingressos de R$ 10 a R$ 20). Atendimento do Papai Noel em novembro diariamente das 14h às 20h (com intervalo).

Data: Sábado (14), com recepção a partir das 19h30.

Local: Shopping Estação (Av. Sete de Setembro, 2.775 – Rebouças).

Natal do City Center Outlet Premium

A programação de abertura inclui banda itinerante, desfile de personagens natalinos, show de neve e abertura da Oficina de Pelúcias de Natal. A presença do Papai Noel para fotos ocorre nos dias 21, 27 e 28 de novembro, das 15h às 17h.

Data: A partir de sábado (14) com início às 15h.

Local: City Center Outlet Premium (Rodovia BR-277, Km 128 – Campo Largo).

Natal 2026 (“Floresta Encantada do Noel”) no Palladium Curitiba

O trono do Papai Noel fica na minipraça de eventos, oferecendo atendimento diário com foto digital gratuita ou impressa (com custo de impressão).

Data: até 2 de janeiro de 2027.

Local: Palladium Curitiba (Av. Pres. Kennedy, 4121 – Portão).

Feiras e exposições

q0ª edição do Curitiba Custom Day

O tradicional evento automotivo e cultural reúne carros antigos, hot rods, motos customizadas, opções de gastronomia e shows de rock no bairro Santa Felicidade.

Data: 14 e 15 de novembro (sábado e domingo);

Local: Bosque São Cristóvão (Santa Felicidade);

Ingressos: venda via IPay.

Encerramento do projeto Yoga ao Ar Livre

A última edição do ano da prática aberta ao público promovida pelo Studio Hatha Yoga propõe momentos de respiração consciente e bem-estar coletivo.

Data: 14 de novembro (sábado);

Local: Praça do Japão;

Ingressos: inscrições gratuitas pela plataforma Sympla.