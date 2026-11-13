O que fazer neste fim de semana? Curitiba tem shows de Pitty, The White Buffalo e festival sertanejo

O fim de semana em Curitiba terá uma programação variada, com shows de grandes nomes da música brasileira e internacional, espetáculos de dança e teatro, eventos gratuitos e atrações para toda a família. Pitty, The White Buffalo, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Xande de Pilares e Grupo Revelação estão entre os destaques dos palcos neste sábado (14) e domingo (15).
A agenda também marca o início das programações de Natal em shoppings da capital e da Região Metropolitana, com chegadas do Papai Noel, decorações temáticas e atrações para crianças. Há ainda opções como o Curitiba Custom Day, sessões do Balé Teatro Guaíra e uma atividade gratuita de yoga ao ar livre.
Confira, a seguir, o que fazer em Curitiba neste fim de semana:
Shows
Pitty
A cantora baiana apresenta sua nova turnê baseada no sexto álbum de inéditas, em um show que marca o circuito musical do fim de semana na capital paranaense.
Data: 14 de novembro (sábado), às 22h (abertura dos portões às 19h);
Local: Igloo Super Hall (localizado na Arena Jockey Eventos, no bairro Tarumã);
Ingressos: venda via DiskIngressos.
The White Buffalo
O cantor e compositor norte-americano Jake Smith apresenta os sucessos de sua trajetória de mais de 20 anos, incluindo canções que integraram trilhas sonoras de séries e filmes internacionais, além de faixas do álbum ao vivo “A Freight Train Through The Night”.
Data: 14 de novembro (sábado), às 19h (abertura dos portões);
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Fastix.
Festival HISTÓRIAS
O megaevento de encerramento de turnê reúne cinco gigantes da música sertaneja no mesmo palco: Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Daniel e Gian & Giovani.
Data: 14 de novembro (sábado), abertura dos portões às 14h;
Local: Arena da Baixada;
Ingressos: venda via site oficial.
Xande de Pilares e o Grupo Revelação
Artistas trazem a Curitiba a turnê conjunta “Tava Escrito: O Reencontro Histórico”.
Data: 14 de novembro (sábado), abertura dos portões às 16h;
Local: Complexo Durival de Britto;
Ingressos: venda via Ticketmaster.
Delvon Lamarr Organ Trio
A abertura do Circuito Primavera do Curitiba Jazz Sessions traz o grupo de Seattle focado no jazz e soul dos anos 1960, acompanhado pelo DJ Manzana.
Data: 14 de novembro (sábado), às 19h:
Local: Macro Bar e Pista (Centro de Curitiba);
Ingressos: venda via plataforma Meaple.
Apresentações
“Cartografia da Memória”
O tradicional corpo artístico do estado sobe ao palco principal do Centro Cultural Teatro Guaíra para sessões do espetáculo de dança.
Data: 14 de novembro (sábado), às 20h30, e 15 de novembro (domingo), às 18h;
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
“Sozinho com Romeu e Julieta”
A aclamada montagem cênica propõe um diálogo entre o teatro de objetos, bonecos e a poesia da memória dentro da Mostra Pôr do Sol.
Data: 14 de novembro (sábado), às 20h, e 15 de novembro (domingo), às 19h;
Local: Campo das Artes (São Luiz do Purunã);
Ingressos: pague o quanto vale via Sympla.
Atrações natalinas
Chegada do Papai Noel ao ParkShopping Barigui
O evento conta com show de chegada, fanfarra musical, carrinhos de pipoca, entrega de balões e decoração temática inspirada no universo da música, além de árvore com mais de 12 metros, carrossel com renas e trono do Papai Noel (atendimento diário das 10h às 22h).
Data: Sábado (14), a partir das 17h;
Local: Praça Central do piso L1.
Natal Pátio Batel x Cirque du Soleil Alegría – In a New Light
O Papai Noel atende de segunda a sexta, das 14h às 21h (com intervalos), e aos sábados, domingos e feriado de 20 de novembro, das 14h às 20h. O espaço traz decoração temática inspirada no circo, tobogã de 12 metros (R$ 5 para o Hospital Erastinho) e camarins de pintura de rosto (R$ 5).
Data: De 10 de novembro a 27 de dezembro de 2026.
Local: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Piso L1).
Natal do Shopping Estação (“Marcenaria do Noel”)
O Papai Noel sai da Rua 24 Horas às 19h45 a bordo do ônibus tradicional da Linha Turismo e chega ao shopping às 20h. A decoração imita uma marcenaria de brinquedos e conta com trenzinho elétrico (ingressos de R$ 10 a R$ 20). Atendimento do Papai Noel em novembro diariamente das 14h às 20h (com intervalo).
Data: Sábado (14), com recepção a partir das 19h30.
Local: Shopping Estação (Av. Sete de Setembro, 2.775 – Rebouças).
Natal do City Center Outlet Premium
A programação de abertura inclui banda itinerante, desfile de personagens natalinos, show de neve e abertura da Oficina de Pelúcias de Natal. A presença do Papai Noel para fotos ocorre nos dias 21, 27 e 28 de novembro, das 15h às 17h.
Data: A partir de sábado (14) com início às 15h.
Local: City Center Outlet Premium (Rodovia BR-277, Km 128 – Campo Largo).
Natal 2026 (“Floresta Encantada do Noel”) no Palladium Curitiba
O trono do Papai Noel fica na minipraça de eventos, oferecendo atendimento diário com foto digital gratuita ou impressa (com custo de impressão).
Data: até 2 de janeiro de 2027.
Local: Palladium Curitiba (Av. Pres. Kennedy, 4121 – Portão).
Feiras e exposições
q0ª edição do Curitiba Custom Day
O tradicional evento automotivo e cultural reúne carros antigos, hot rods, motos customizadas, opções de gastronomia e shows de rock no bairro Santa Felicidade.
Data: 14 e 15 de novembro (sábado e domingo);
Local: Bosque São Cristóvão (Santa Felicidade);
Ingressos: venda via IPay.
Encerramento do projeto Yoga ao Ar Livre
A última edição do ano da prática aberta ao público promovida pelo Studio Hatha Yoga propõe momentos de respiração consciente e bem-estar coletivo.
Data: 14 de novembro (sábado);
Local: Praça do Japão;
Ingressos: inscrições gratuitas pela plataforma Sympla.