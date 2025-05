Show de Isabella Taviani embala namorados em Curitiba no mês de junho

A capital paranaense será palco de uma experiência musical única neste mês de junho. A renomada cantora e compositora Isabella Taviani traz sua turnê “Voz e Violão” para Curitiba, em uma apresentação especial dedicada aos namorados. O show, que celebra mais de duas décadas de carreira da artista, acontecerá no dia 26 de junho, às 21 horas, no Teatro Fernanda Montenegro.

Com um formato intimista, Isabella promete encantar o público curitibano com um repertório focado em canções de amor que marcaram a trajetória da artista. A apresentação, que tem circulado por diversas cidades brasileiras, proporciona uma conexão próxima e confessional entre a artista e seus fãs.

+ Leia mais Histórico Bar Stuart vai reabrir em Curitiba após acordo na Justiça

“Gosto muito do formato voz e violão porque me dá liberdade e me lembra o início da minha carreira, quando cantava nos bares”, revela Isabella. “É um show com minha voz e um violão. É a artista, suas canções e a conexão que tem com o seu público. E tem sido incrível”, acrescenta.

O setlist inclui sucessos consagrados como “Diga Sim Pra Mim”, “Último Grão” e “Digitais”, além de lançamentos recentes como “Repito” e “Colcha de Retalhos”, esta última em parceria com Padre Fábio de Melo. A diversidade do repertório reflete a rica discografia de Isabella, que inclui oito álbuns lançados desde sua estreia em 2003.

A carreira de Isabella Taviani começou nos bares, quando tinha 18 anos, mas foi no início dos anos 2000 que suas composições próprias ganharam forma. Desde então, a artista vem emocionando plateias diversas, incluindo um expressivo público LGBTQIAPN+, comunidade da qual faz parte.

Com formação em canto lírico, Isabella encontrou na MPB seu verdadeiro caminho. Ao longo dos anos, suas músicas integraram trilhas sonoras de novelas de sucesso, como “Flor do Caribe” e “Viver a Vida”, consolidando sua posição no cenário musical brasileiro.

A turnê “Voz e Violão” já passou por capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, além de diversas cidades do interior. Agora, é a vez de Curitiba receber este espetáculo que promete momentos de pura emoção e espontaneidade.

Os ingressos para o show de Isabella Taviani em Curitiba já estão à venda, com valores a partir de R$ 60 (meia-entrada), mais taxa. A abertura das portas do Teatro Fernanda Montenegro está prevista para as 20h, com início do show às 21h.