Show com lenda da música gaúcha no Guaíra tem ingresso solidário

Na próxima sexta (27), às 20h, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) promove o encontro entre a música regionalista do Gaúcho da Fronteira e a Orquestra à Base de Corda. O show, que marca os 50 anos de carreira solo do músico, é um dos destaques do Inverno Curitiba 2025 e fortalece a Campanha do Agasalho.

Com ingresso social no valor de R$ 20, o público também deve doar uma peça de roupa em boas condições, que será recebida na entrada do teatro e destinada à campanha de arrecadação da Fundação de Ação Social (FAS). Tem ainda opção de ingressos a R$ 50 (sem doação) e R$ 25 a meia entrada. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Disk Ingresso.

“O show é um convite para que o público aproveite os talentos artísticos e ao mesmo tempo, colabore com a campanha do agasalho. A cultura e a solidariedade juntas”, destacou o presidente da FCC, Marino Galvão Júnior.

Memória afetiva

No palco, o lendário Gaúcho da Fronteira, com seu inconfundível vanerão e a fusão de outros ritmos brasileiros, encontrará a sofisticação dos arranjos da Orquestra à Base de Corda, um dos corpos artísticos mais prestigiados de Curitiba.

O público assistirá a um repertório que atravessa cinco décadas de sucesso, com músicas que fazem parte da memória afetiva de milhares de brasileiros.

A noite reserva ainda um momento especial, o encontro de gerações. Gaúcho da Fronteira dividirá o palco com o jovem talento Crys Gaiteiro, de apenas 13 anos. Morador do bairro Boqueirão, Crys é um apaixonado pela gaita e pela música regional, herança de seu avô.

“É um talento da cidade que terá a oportunidade de se apresentar no mesmo palco de um renomado veterano”, destacou o diretor de Ação Cultural da FCC, João Luiz Fiani.

Campanha do Agasalho

Com o tema “Doe um agasalho. Ganhe um coração quentinho”, a campanha já arrecadou mais de 51,7 mil peças desde seu lançamento, em 16 de maio. A meta é ultrapassar as 342,7 mil doações do ano passado, garantindo que pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela FAS, tenham um inverno mais seguro e confortável.

O presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues, destaca a importância da colaboração do público. “A solidariedade da população é fundamental para que ninguém passe frio neste inverno. Pedimos um cuidado especial com as doações, que devem estar limpas e em bom estado de uso. Roupas masculinas, em especial, são muito necessárias”, ressalta. Em 2024, mais de 60 mil peças precisaram ser descartadas por não estarem em condições de uso.

>>> O show será no Teatro Guaíra, que fica na Rua XV de Novembro, 971 – Centro. Os ingressos podem ser adquiridos neste link!



