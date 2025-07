Shopping faz oficina gratuita de aquarela no Dia dos Avós

Neste sábado (26), o Shopping Mueller transforma o Dia dos Avós em uma experiência artística sensorial. Uma Oficina de Aquarela gratuita convida avós e netos a mergulharem juntos no universo das cores fluidas e pinceladas delicadas, em parceria com o Ateliê Somos, espaço conhecido por suas abordagens artísticas inclusivas.

Durante uma hora, os participantes vão explorar a fluidez da aquarela em papel Canson 300g – material que valoriza a técnica e garante resultados encantadores mesmo para iniciantes. Não é preciso ter habilidade prévia. A proposta é justamente desbloquear a criatividade através de pinceladas livres, tornando a arte acessível para todos.

“O Dia dos Avós é uma oportunidade linda de celebrar os laços familiares e a sabedoria de quem nos inspira. Queremos proporcionar uma experiência especial, que estimule a criatividade e fortaleça conexões através da arte”, destaca Ciro Gonçalves, gerente de marketing do Shopping Mueller.

A atividade é democrática e pensada para promover momentos de afeto intergeracional. Serão três horários disponíveis – 10h, 15h e 18h – com inscrições gratuitas que podem ser feitas pelo Sympla ou diretamente no local (se ainda houver vagas).

Tay Ferreira, do Ateliê Somos, explica a dimensão emocional da proposta. “Mais do que uma atividade artística, essa oficina é um convite à conexão emocional, com a arte como ferramenta de expressão e lembrança afetiva. Aquarelar é uma forma lúdica de se reconectar com as emoções e registrar esse momento com delicadeza”.

Enquanto os avós se aventuram nas aquarelas, a criançada tem programação garantida. Para os pequenos de 5 a 13 anos, oficinas de tufagem em versão lúdica permitem criar bichinhos, chaveiros e patches com pompons coloridos. Essas atividades acontecem a cada hora, de segunda a sábado (10h às 20h) e domingos (14h às 20h), por R$ 30 por criança.

Já os adolescentes a partir de 14 anos e adultos podem experimentar o tufting – técnica de tapeçaria 3D com fios de lã que virou febre nas redes sociais. As oficinas acontecem de segunda a sábado (10h, 15h e 20h) e domingos (15h), com valores entre R$ 130 e R$ 220, dependendo do tamanho do projeto.

Todas essas experiências manuais integram a programação de férias do shopping, que tem apostado em atividades que estimulam a criatividade e fortalecem conexões – seja entre gerações ou entre as pessoas e suas próprias habilidades artísticas.

Ao final da oficina de aquarela, cada participante leva para casa sua própria criação – uma lembrança artesanal carregada de significado, muito mais valiosa que qualquer presente comprado.

Serviço

Oficina de Aquarela – Dia dos Avós

Shopping Mueller – Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico – Piso L4

Data: Sábado, 26 de julho

Horários: 10h, 15h e 18h

Duração: 1 hora

Inscrições gratuitas: via Sympla ou no local (sujeito à disponibilidade)

Todos os materiais estão incluídos.