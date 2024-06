Shopping de Curitiba promove Festa Junina neste domingo

Aulas de skate, bicicleta e gastronomia fazem parte de mais uma edição do Sunday Funday, promovido pelo ParkShoppingBarigüi. Neste domingo (16), o evento terá uma ação temática de festa junina.

A partir das 10h da manhã acontecem oficinas para as crianças e barraquinhas com comidas típicas. Além disso, serão realizadas três aulas-show, com os chefes Alessandro Picoli, do Kurytyba Gastronomia, Anna Cury, da Bee.OCafé e Flávia Rogoski, do Bon Vivant.

Quem anima o festerê junino é a banda Forró de Maravilha, junto a dj Julio Mayo. Além disso, haverá também um espaço pet.

Serviço:

Sunday Funday – Edição Junina

Quando: 16 de junho – domingo

Horário: a partir das 10h

Local: ParkShoppingBarigüi – em frente ao chafariz.

