Sete bares celebram St. Patrick’s Day em Curitiba com caça ao tesouro

A partir desta sexta-feira (06/03), sete bares curitibanos se transformam em paradas obrigatórias para os amantes de cerveja que querem celebrar o St. Patrick’s Day 2026 com um toque especial de sorte e tradição.

A Spaten, marca premium da Ambev que carrega quase 630 anos de história cervejeira desde sua fundação em 1397, assume o protagonismo nas comemorações deste ano na capital paranaense. A cervejaria criou um verdadeiro “mapa do tesouro cervejeiro” que convida os curitibanos a uma jornada de descoberta pelos estabelecimentos participantes.

Entre os dias 6 e 21 de março, aos finais de semana, os bares Mustang Sally, Yard, Canto, Carta 7, Crossroads, Menina Zen e Wit receberão ações especiais para os clientes. A principal novidade é a Raspadinha da Sorte, que promete agitar as noites nos pontos de venda.

O conceito é simples e direto: ao pedir um balde de Spaten, o cliente recebe uma raspadinha que pode revelar brindes para celebrar o momento. Entre os itens sorteados estão canecas e abridores exclusivos, long necks e baldes. A quantidade de raspadinhas é limitada por noite em cada estabelecimento, aumentando a expectativa dos participantes.

Para quem prefere aproveitar a sorte no conforto de casa, alguns sortudos encontrarão vouchers com 30% de desconto para o aplicativo Zé Delivery escondidos sob a tarja raspável.

As surpresas não param por aí. A cervejaria preparou dinâmicas misteriosas que mudam diariamente, com prêmios especiais: um kit contendo balde, abridor, caneca de vidro e uma exclusiva bolacha de chopp em couro. A recomendação é clara: os sortudos devem conferir se estão mesmo com o trevo de quatro folhas em dia.

Além de Curitiba, Porto Alegre (RS) também recebe as comemorações do St. Patrick’s Day promovidas pela Spaten, com ambientações repletas de elementos icônicos da data, como bandeirolas e table tents temáticos.

Os dias específicos das ações em cada bar podem ser consultados nas redes sociais dos estabelecimentos participantes.