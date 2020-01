Nesta segunda-feira (06), Dia de Reis, data em que os brasileiros costumam desmontar as decorações natal, é a última oportunidade para quem quiser aproveitar os eventos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. De todas as atrações que marcaram o período de natal em Curitiba, a única que segue até o dia 29 março é o carrossel instalado no Passeio Público, atração que marcou a revitalização do local. Outra atração que não está mais disponível desde o dia 22 passado é a Roda Gigante da Praça Santos Andrade.

O Natal de Curitiba desta temporada 2019/2020 foi considerado um sucesso, com um aumento de 10% no público com relação ao ano passado. Foram cerca de 700 mil pessoas acompanharam os mais de 160 eventos natalinos que ocorreram na capital.

Porém, ainda dá tempo para curtir os últimos eventos de natal que seguem na cidade. Confira abaixo o que está disponível na cidade:

*Sopro de Natal – exposição fotográfica

Curitibanos e turistas têm um motivo a mais para dar uma passada na Praça da Espanha. O Centro Cultural Miguel de Cervantes inaugurou a mostra Sopro de Natal, uma coletânea de 22 fotografias sobre o delicado trabalho do artesão do vidro e do Natal José Schebest. No Centro Cultural Miguel de Cervantes (Praça da Espanha, Bigorrilho). Até segunda-feira (06), das 8h às 17h.

*Cidade do Pão de Mel no Bosque Alemão

Uma reprodução de alguns pontos turísticos de Curitiba reproduzidos em bolachas. Até esta segunda-feira, no Bosque do Alemão (Rua Schubert, 175 – Vista Alegre), das 13h às 17h.

*Presépio na Capelinha do Água Verde

A histórica Capelinha do Água Verde, inaugurada no ano de 1878, na antiga Colônia Dantas, e que é um patrimônio histórico da imigração italiana no bairro Água Verde, recebe o cenário do nascimento de Jesus durante este tempo do Natal. Na Capelinha do Água Verde – Aveinda Água Verde, 1631 (esquina com Av. República Argentina) – Água Verde, até esta segunda-feira (06).

*Presépio da Paróquia do Divino Espírito Santo

A comunidade da Paróquia do Divino Espírito Santo preparou um presépio para proporcionar à todos a oportunidade de visitar e meditar sobre o nascimento de Jesus. Localizada no Centro Cívico e aberta aos visitantes. A Construção da Igreja começou em 1949, há 70 anos, em estilo bizantino e hoje é parte tradicional da região central de Curitiba. Na Paróquia do Divino Espírito Santo – Rua Mateus Leme, 1855 – Bom Retiro. Até às 18h de segunda-feira (06).