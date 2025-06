Santuário lança a 65ª Festa da Mãe do Perpétuo Socorro em Curitiba

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, lançará oficialmente a 65ª Festa da Padroeira na próxima quarta-feira (04), às 9h45, durante as tradicionais novenas. A festa, que começa no dia 18 e vai até 27 de junho – Dia da Padroeira -, deve atrair mais de 100 mil pessoas.

Os fiéis poderão participar de celebrações com bênçãos específicas para diversas categorias profissionais e da tradicional novena perpétua. Vale lembrar que, às quartas, o Santuário recebe milhares de devotos em 17 horários de novena, começando às 6h e terminando às 22h.

Um dos pontos altos da programação será o tradicional bolo da Padroeira, que neste ano terá 65 metros, em alusão aos 65 anos da festa. A dimensão social ganha força com a arrecadação de cobertores, que serão destinados às comunidades periféricas de Curitiba.

A festa de 2025 convida os devotos a se tornarem “Noveneiros” e “Festeiros”, assumindo o compromisso de ajudar na realização e promoção do evento. Quem topar a ideia receberá um kit especial como forma de agradecimento.

“A Festa da Mãe do Perpétuo Socorro é um verdadeiro presente para nossa cidade e nossa Igreja. Que possamos viver com fé esse novenário e nos unir como comunidade. Que cada fiel se sinta chamado a ser um noveneiro, um festeiro, um anunciador da Esperança”, destaca o redentorista do Santuário, padre Joaquim Parron.

Toda a arrecadação será revertida para a Campanha “Restaura a Casa da Mãe”, que visa reformar e revitalizar a estrutura do Santuário.

Serviço

Lançamento da 65ª Festa da Mãe do Perpétuo Socorro

Data: Quarta-feira, 4 de junho

Horário: 9h45 (durante as tradicionais novenas)

Tema da festa: “Maria, Mãe dos peregrinos que anunciam a Esperança”

Novenário: De 18 a 27 de junho

Dia da Padroeira: 27 de junho, com missas solenes e procissão

Bolo de 65 metros e campanha de arrecadação de cobertores

Toda arrecadação da Festa será destinada à campanha “Restaura a Casa da Mãe”

Noveneiros e Festeiros recebem kit especial*

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba/PR.

Informações: (41) 3253-2031.