Santuário de Curitiba mobiliza voluntários para o Corpus Christi

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, está a procura de voluntários para ajudar na confecção dos tapetes de Corpus Christi, que vão compor a celebração realizada no Centro Cívico, reunindo paróquias e comunidades de várias regiões de Curitiba.
Os trabalhos acontecem todos os dias, das 9 às 20 horas, no Centro Redentorista Santo Afonso, que fica no Alto da Glória. O voluntariado vai até a data do Corpus Christi, celebrado no dia 4 de junho.
Para o missionário redentorista Padre Joaquim Parron, do Santuário Perpétuo Socorro, a preparação dos tapetes representa um testemunho público da fé da comunidade católica.
“Corpus Christi é um momento em que toda a Igreja se une para testemunhar publicamente a nossa fé na Eucaristia. E cada pessoa que ajuda na preparação dos tapetes também participa dessa evangelização, oferecendo seu tempo, sua oração e seus dons”, afirma.
Serviço
Confecção dos Tapetes de Corpus Christi
Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Período: trabalhos realizados diariamente
Horário: das 9h às 20h
Local da confecção: Centro Redentorista Santo Afonso
Endereço: Rua Ubaldino do Amaral, 204 – Alto da Glória
Informações: (41) 3253-2031