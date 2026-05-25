Santuário de Curitiba mobiliza voluntários para o Corpus Christi

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, está a procura de voluntários para ajudar na confecção dos tapetes de Corpus Christi, que vão compor a celebração realizada no Centro Cívico, reunindo paróquias e comunidades de várias regiões de Curitiba.

Os trabalhos acontecem todos os dias, das 9 às 20 horas, no Centro Redentorista Santo Afonso, que fica no Alto da Glória. O voluntariado vai até a data do Corpus Christi, celebrado no dia 4 de junho.

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Para o missionário redentorista Padre Joaquim Parron, do Santuário Perpétuo Socorro, a preparação dos tapetes representa um testemunho público da fé da comunidade católica.

“Corpus Christi é um momento em que toda a Igreja se une para testemunhar publicamente a nossa fé na Eucaristia. E cada pessoa que ajuda na preparação dos tapetes também participa dessa evangelização, oferecendo seu tempo, sua oração e seus dons”, afirma.

Serviço

Confecção dos Tapetes de Corpus Christi

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Período: trabalhos realizados diariamente

Horário: das 9h às 20h

Local da confecção: Centro Redentorista Santo Afonso

Endereço: Rua Ubaldino do Amaral, 204 – Alto da Glória

Informações: (41) 3253-2031