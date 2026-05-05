Folga ou trabalho?

Corpus Christi 2026 é feriado ou ponto facultativo?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/05/26 12h51
Imagem mostra a confecção de um tradicional tapete de Corpus Christi.
Feriado religioso é famoso pela confecção de tapetes. Foto: Arquivo/Átila Alberti/ Tribuna do Paraná.

Com a aproximação do mês de junho, uma das dúvidas mais comuns entre os trabalhadores e empregadores volta a ganhar destaque: afinal, o dia de Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Em Curitiba, o dia 4 de junho (quinta-feira) é feriado religioso municipal, conforme o calendário oficial da Prefeitura. Isso significa que serviços não essenciais, comércio e órgãos municipais não funcionam. Nas demais regiões do Brasil, no entanto, a classificação pode variar.

Quando cai o Corpus Christi em 2026?

Em 2026, a celebração de Corpus Christi será realizada no dia 4 de junho, uma quinta-feira.

Feriado municipal x ponto facultativo: Entenda a diferença

Para não ter dúvidas na hora de planejar a sua semana, é importante compreender a diferença de classificação da data no restante do país:

  • Ponto Facultativo: O trabalho é opcional para as empresas privadas. A folga é garantida apenas para os servidores públicos das esferas federal e, em alguns casos, estadual.
  • Feriado Municipal: Em várias cidades brasileiras, há leis locais que tornam o Corpus Christi um feriado oficial. Nessas localidades, o comércio, bancos e órgãos públicos fecham.

Corpus Christi é feriado onde você mora?

Embora seja ponto facultativo para o Governo Federal, diversas capitais brasileiras reconhecem a data como feriado municipal.

Confira na tabela abaixo as capitais que costumam decretar feriado nesta data:

RegiãoCapitais com Feriado Municipal
Sul / SudesteCuritiba, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Porto Alegre
NordesteSalvador, Maceió, Natal, Teresina, Fortaleza e Aracaju
Outras RegiõesCuiabá, Campo Grande, Belém, Manaus, Goiânia, Macapá e Boa Vista

Recomendações para os trabalhadores e empresas

Para confirmar como funcionará o expediente e se o seu estabelecimento estará fechado em outras cidades fora da capital paranaense, recomenda-se:

  • Consultar o site da prefeitura da sua cidade para acessar o calendário oficial de feriados e pontos facultativos do ano corrente.
  • Verificar com o setor de Recursos Humanos (RH) ou com o sindicato da sua categoria sobre possíveis acordos coletivos de compensação de horas.
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