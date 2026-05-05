Corpus Christi 2026 é feriado ou ponto facultativo?

Com a aproximação do mês de junho, uma das dúvidas mais comuns entre os trabalhadores e empregadores volta a ganhar destaque: afinal, o dia de Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Em Curitiba, o dia 4 de junho (quinta-feira) é feriado religioso municipal, conforme o calendário oficial da Prefeitura. Isso significa que serviços não essenciais, comércio e órgãos municipais não funcionam. Nas demais regiões do Brasil, no entanto, a classificação pode variar.

Quando cai o Corpus Christi em 2026?

Em 2026, a celebração de Corpus Christi será realizada no dia 4 de junho, uma quinta-feira.

Feriado municipal x ponto facultativo: Entenda a diferença

Para não ter dúvidas na hora de planejar a sua semana, é importante compreender a diferença de classificação da data no restante do país:

Ponto Facultativo: O trabalho é opcional para as empresas privadas. A folga é garantida apenas para os servidores públicos das esferas federal e, em alguns casos, estadual.

O trabalho é opcional para as empresas privadas. A folga é garantida apenas para os servidores públicos das esferas federal e, em alguns casos, estadual. Feriado Municipal: Em várias cidades brasileiras, há leis locais que tornam o Corpus Christi um feriado oficial. Nessas localidades, o comércio, bancos e órgãos públicos fecham.

Corpus Christi é feriado onde você mora?

Embora seja ponto facultativo para o Governo Federal, diversas capitais brasileiras reconhecem a data como feriado municipal.

Confira na tabela abaixo as capitais que costumam decretar feriado nesta data:

Região Capitais com Feriado Municipal Sul / Sudeste Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Porto Alegre Nordeste Salvador, Maceió, Natal, Teresina, Fortaleza e Aracaju Outras Regiões Cuiabá, Campo Grande, Belém, Manaus, Goiânia, Macapá e Boa Vista

Recomendações para os trabalhadores e empresas

Para confirmar como funcionará o expediente e se o seu estabelecimento estará fechado em outras cidades fora da capital paranaense, recomenda-se:

Consultar o site da prefeitura da sua cidade para acessar o calendário oficial de feriados e pontos facultativos do ano corrente.

da sua cidade para acessar o calendário oficial de feriados e pontos facultativos do ano corrente. Verificar com o setor de Recursos Humanos (RH) ou com o sindicato da sua categoria sobre possíveis acordos coletivos de compensação de horas.