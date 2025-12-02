Santuário de Curitiba celebra Nossa Senhora de Guadalupe com 9 dias de festa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas realiza, entre os dias 3 e 12 de dezembro, a Festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Milhares de devotos são esperados para os nove dias de programação em homenagem à padroeira da América Latina e protetora das famílias, grávidas e doentes.

Ao longo dos nove dias de programação, será montado o Painel de Nossa Senhora de Guadalupe no Presbitério, uma estrutura de aço galvanizado de 2 metros de altura, que será preenchida com nove adesivos de vinil magnético, colocados um a cada dia da programação.

Programação

03/12 – Quarta-feira Mariana

7h30 – Santa Missa

12h – Missa solene (oração pelos dizimistas): com entrada da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, novena, passagem das tilmas, troca do manto e bênção das rosas

13h15 – Terço (Mistérios Gloriosos)

Das 8h às 18h: venda de rosas

04/12 – Quinta-feira Eucarística

7h30 – Santa Missa

12h – Missa solene (oração pelos doentes)

13h15 – Terço (Mistérios Luminosos)

05/12 – Sexta-feira

7h30 – Santa Missa

12h – Missa solene (oração pelos voluntários): com novena de Jesus Misericordioso

13h15 – Terço (Mistérios Dolorosos)

06/12 – Sábado

7h30 – Santa Missa

12h – Missa solene (oração pelos associados)

13h15 – Terço (Mistérios Gozosos)

18h – Santa Missa

07/12 – Domingo

9h – Santa Missa: com bênção das rosas

11h – Missa solene (oração pelos agentes pastorais e catequizandos): com bênção das rosas

18h – Santa Missa: com bênção das rosas

Das 8h às 19h: venda de bolo de Nossa Senhora de Guadalupe

Das 8h às 18h: venda de rosas

08/12 – Segunda-feira

7h30 – Santa Missa

12h – Missa solene (oração pelas crianças)

13h15 – Terço (Mistérios Gozosos)

18h – Noite de Louvor

09/12 – Terça-feira (1º dia do Tríduo)

7h30 – Santa Missa

12h – Missa solene (oração pelos desempregados): com entrada da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, novena de Jesus das Santas Chagas, passagem das tilmas, troca do manto e bênção das rosas

13h15 – Terço (Mistérios Dolorosos)

19h – Santa Missa com entrada do andor de Nossa Senhora de Guadalupe

Das 8h às 19h: venda de bolo de Nossa Senhora de Guadalupe

Das 8h às 18h: venda de rosas

10/12 –Quarta-feira (2º dia do Tríduo)

7h30 – Santa Missa

12h – Missa solene (oração pelas grávidas): com novena de Nossa Senhora de Guadalupe

13h15 – Terço (Mistérios Gloriosos)

11/12 – Quinta-feira (3º dia do Tríduo)

7h30 – Santa Missa

12h – Missa solene (oração pelos casais)

13h15 – Terço (Mistérios Luminosos)

12/12 – Sexta-feira (Dia da Padroeira)

7h30 – Santa Missa

10h – Recitação do Rosário e Novena de Jesus Misericordioso

12h – Missa solene em Honra a Nossa Senhora de Guadalupe: com troca do manto, Coroação e bênção das rosas

Das 8h às 19h: venda de bolo de Nossa Senhora de Guadalupe

Das 8h às 18h: venda de rosas

Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Serviço

Festa Nossa Senhora de Guadalupe

Data: de 3 a 12 de dezembro

Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas – Praça Senador Correia, 128, Centro de Curitiba.