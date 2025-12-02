Santuário de Curitiba celebra Nossa Senhora de Guadalupe com 9 dias de festa

O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas realiza, entre os dias 3 e 12 de dezembro, a Festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Milhares de devotos são esperados para os nove dias de programação em homenagem à padroeira da América Latina e protetora das famílias, grávidas e doentes.
Ao longo dos nove dias de programação, será montado o Painel de Nossa Senhora de Guadalupe no Presbitério, uma estrutura de aço galvanizado de 2 metros de altura, que será preenchida com nove adesivos de vinil magnético, colocados um a cada dia da programação.
Programação
03/12 – Quarta-feira Mariana
7h30 – Santa Missa
12h – Missa solene (oração pelos dizimistas): com entrada da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, novena, passagem das tilmas, troca do manto e bênção das rosas
13h15 – Terço (Mistérios Gloriosos)
Das 8h às 18h: venda de rosas
04/12 – Quinta-feira Eucarística
7h30 – Santa Missa
12h – Missa solene (oração pelos doentes)
13h15 – Terço (Mistérios Luminosos)
05/12 – Sexta-feira
7h30 – Santa Missa
12h – Missa solene (oração pelos voluntários): com novena de Jesus Misericordioso
13h15 – Terço (Mistérios Dolorosos)
06/12 – Sábado
7h30 – Santa Missa
12h – Missa solene (oração pelos associados)
13h15 – Terço (Mistérios Gozosos)
18h – Santa Missa
07/12 – Domingo
9h – Santa Missa: com bênção das rosas
11h – Missa solene (oração pelos agentes pastorais e catequizandos): com bênção das rosas
18h – Santa Missa: com bênção das rosas
Das 8h às 19h: venda de bolo de Nossa Senhora de Guadalupe
Das 8h às 18h: venda de rosas
08/12 – Segunda-feira
7h30 – Santa Missa
12h – Missa solene (oração pelas crianças)
13h15 – Terço (Mistérios Gozosos)
18h – Noite de Louvor
09/12 – Terça-feira (1º dia do Tríduo)
7h30 – Santa Missa
12h – Missa solene (oração pelos desempregados): com entrada da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, novena de Jesus das Santas Chagas, passagem das tilmas, troca do manto e bênção das rosas
13h15 – Terço (Mistérios Dolorosos)
19h – Santa Missa com entrada do andor de Nossa Senhora de Guadalupe
Das 8h às 19h: venda de bolo de Nossa Senhora de Guadalupe
Das 8h às 18h: venda de rosas
10/12 –Quarta-feira (2º dia do Tríduo)
7h30 – Santa Missa
12h – Missa solene (oração pelas grávidas): com novena de Nossa Senhora de Guadalupe
13h15 – Terço (Mistérios Gloriosos)
11/12 – Quinta-feira (3º dia do Tríduo)
7h30 – Santa Missa
12h – Missa solene (oração pelos casais)
13h15 – Terço (Mistérios Luminosos)
12/12 – Sexta-feira (Dia da Padroeira)
7h30 – Santa Missa
10h – Recitação do Rosário e Novena de Jesus Misericordioso
12h – Missa solene em Honra a Nossa Senhora de Guadalupe: com troca do manto, Coroação e bênção das rosas
Das 8h às 19h: venda de bolo de Nossa Senhora de Guadalupe
Das 8h às 18h: venda de rosas
- Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.
Serviço
Festa Nossa Senhora de Guadalupe
Data: de 3 a 12 de dezembro
Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas – Praça Senador Correia, 128, Centro de Curitiba.