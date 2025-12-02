Orquestra Sinfônica do Paraná encerra série gratuita no MON neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) realiza neste sábado (6), às 16h, o último concerto da série “OSP no Museu Oscar Niemeyer – Mostly Mozart” no vão-livre do MON, em Curitiba. O evento gratuito e aberto ao público encerra a Temporada 2025, que celebrou o legado de Mozart e os 40 anos da OSP.

Sob a condução do spalla Ricardo Molter, a orquestra apresentará duas obras marcantes do período clássico: o “Concerto nº 1 para Flauta em Sol Maior, K. 313”, com o flautista convidado Lucas Martins como solista, e a “Sinfonia nº 40 em Sol menor, K. 550”.

“Mozart virou uma figura lendária, e não foi à toa. O que vamos tocar são obras com mais de 200 anos, mas que ainda soam como se tivessem sido escritas ontem”, destaca Molter sobre a atualidade das composições.

A série “Mostly Mozart” já atraiu cerca de 5,5 mil pessoas ao museu nos sábados à tarde, tornando-se um dos principais atrativos da programação comemorativa da Orquestra em 2025. O projeto uniu música sinfônica à arquitetura de Oscar Niemeyer, transformando o espaço em um ponto de encontro entre arte e celebração.

“É uma iniciativa que amplia e renova o nosso público, trazendo famílias e amigos para assistir concertos ao ar livre, gratuitamente”, ressalta Lucas Martins, destacando o sucesso da série que deve ser repetida no próximo ano.