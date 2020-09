Fazer pão tem sido um passatempo até para quem nunca tinha se aventurado na cozinha antes da pandemia do coronavírus. Tanto é que a pergunta “como fazer pão” bateu recorde de pesquisas no Google esse ano. A pergunta, que parece simples, na verdade pode ser respondida de diferentes formas.

Por isso, confira a seleção feita pelo Bom Gourmet de dez receitas fáceis para aprender a fazer pão de uma vez e ainda fazer seu café da tarde, ou da manhã, ainda mais gostosos. Confira:

Foto: arquivo Gazeta do Povo.

Pão fácil de liquidificador

Preparo Fácil

Ingredientes

2 ovos

1 e 1/4 xícara de leite morno

10 g de fermento biológico seco

1/2 xícara de óleo

1/4 xícara de açúcar

3 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de sal rasa

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C;

Bata com o mixer, ou no liquidificador, os ovos, o leite morno, o óleo, o fermento e o açúcar até dissolver bem o fermento;

Acrescente a farinha de trigo a massa e a pitada de sal e bata novamente até a mistura ficar bem homogênea;

Transfira a massa para uma forma retangular já untada e espera a mistura descansar por 30 minutos, ou dobrar de volume;

Asse por 25 minutos, até a massa dourar.

Foto: divulgação.

Pão de polvilho Pati Bianco

Preparo Fácil

Ingredientes

250 g de batata inglesa

130 g de polvilho doce

130 g de polvilho azedo

75 ml de água

1/4 de xícara de azeite

15 g de ghee ou manteiga derretida (1 colher de sopa)

1 colher de sopa de chia

2 colheres de chá de sal

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Lave e descasque as batatas. Corte em pedaços pequenos e cozinhe em uma panela com água por, aproximadamente, 20 minutos;

Escorra a água e deixe esfriar em um recipiente;

Amasse ou processe toda a quantia de batata, adicione o azeite, a água e a manteiga ou ghee e misture bem;

Em uma tigela, misture os polvilhos e a chia e acrescente, aos poucos, a mistura de batata, sovando a massa com as mãos;

Quando obtiver uma massa lisa e homogênea, acrescente o sal e a pimenta e incorpore à massa;

Regue as mãos com azeite. Pegue pedaços da massa, faça bolinhas e disponha em uma forma;

Leve para assar a 280 graus por 30 minutos, ou até os pãezinhos racharem;

Combina com mel, cottage caseiro ou cream cheese vegano.

Foto: Amarildo Henning / divulgação.

Pão de nozes com malte de cevada – Heloize Morozini e Paula M. Gill

Preparo Médio

Ingredientes

150 ml de água

50 g de malte de cevada cristal (bagaço)

300 g de farinha de trigo branca tipo 1

200 g de farinha de trigo integral

30 g de açúcar mascavo

15 g de fermento fresco biológico

150 ml de cerveja escura

20 g de leite em pó

10 g de kefir

10 g de malte em pó

40 g de manteiga sem sal

10 g de sal

100 g de nozes

Modo de preparo

Triture o malte de cevada, coloque em uma panela com a água e aqueça até 70°;

Passe pela peneira e reserve o bagaço e a água da cevada;

Misture as farinhas e o açúcar em um recipiente. Faça uma cavidade no centro e adicione o fermento fresco esfarelado e a cerveja preta. Cubra com a farinha e deixe fermentar por 15 minutos;

Adicione o leite em pó, o kefir, o malte em pó, a manteiga e a água da cevada reservada;

Trabalhe um pouco a massa e adicione o sal;

Sove muito bem a massa até formar o ponto de véu;

Adicione as nozes moídas e o bagaço da cevada reservado e misture. Deixe descansar por 30 minutos;

Modele a massa e deixe crescer até dobrar de tamanho. Asse em forno a 200° com vapor até dourar.

Foto: arquivo.

Pão Melancia – Fer Peixoto

Preparo Médio

Ingredientes

3 xícaras de farinha de trigo

2 e 1/2 colheres de sopa de açúcar

1 xícara de leite

1 gema

3/4 de colher de chá de sal

1 e 1/2 colher de sopa de manteiga sem sal

10 g de fermento biológico seco instantâneo

3/4 de xícara de uvas passas (pode ser mirtilo ou gotas de chocolate)

o quanto baste de corante vermelho, rosa e verde

Modo de preparo

Misture o leite, a manteiga e a gema de ovo numa tigela e leve ao micro-ondas por mais ou menos 40 segundos até que a manteiga derreta totalmente;

Adicione o açúcar, o sal e o fermento biológico e misture;

Acrescente aos poucos duas xícaras de farinha de trigo;

Quando a massa estiver bem misturada, com aspecto grudento, é hora de dividi-la ao meio. Uma das metades será novamente dividida em duas. Reserve;

A parte maior será a parte central da “melancia”. Coloque corante vermelho e rosa até atingir a coloração desejada e despeje as uvas passas. Amasse com as mãos;

Repita o processo com um dos pedaços menores, adicionando corante verde;

Por último, sove o último pedaço, ao qual não será adicionado corante. Cubra os três recipientes com plástico filme por mais ou menos duas horas, até o tamanho duplicar;

Após esse tempo, pegue a massa rosa e forme um rolinho;

Abra a massa verde e branca e envolva a parte rosa, primeiramente com a parte branca e depois com a verde. Deixe o pão crescer por mais uma hora;

Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 a 40 minutos.

Foto: Letícia Akemi / Gazeta do Povo.

Pão de azeite de oliva com fermentação natural – Fabiano Marcolini

Ingredientes

250 g de levain

250 g de farinha de trigo

20 g de semolina

5 g de sal

30 g de azeite de oliva extravirgem

160 g de água filtrada morna

amido de milho para polvilhar a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o fermento natural, a água e a farinha;

Adicione o azeite de oliva e a semolina e deixe descansar por 45 minutos. Depois adicione o sal;

Polvilhe a mesa onde a massa será sovada e deixe a massa sobre a farinha;

Sove a massa delicadamente adicionando o restante da farinha aos poucos, tornado a massa lisa e com boa textura. A quantidade adicionada de farinha não é determinada, mas não abuse da farinha pois esta massa com fermentação natural é mais úmida;

Divida a massa em pedaços de 120 gramas e modele. Aqueça o forno após modelar o pão a 200°C;

Polvilhe maisena sobre os pães e coloque-os na assadeira. Deixe fermentar até ficar com cerca de 70% a mais do tamanho inicial;

A fermentação deve ocorrer de preferência em ambiente sem corrente de ar e, se possível dentro de um armário. Trata-se de uma fermentação lenta, de três a quatro horas ou até mesmo mais horas. Quando fermentado, utilizando uma lâmina de bisturi, faça um corte no meio do pão, polvilhe água no forno já quente e imediatamente coloque o pão;

Asse até ficar levemente dourado.

Foto: Fernando Zequinão / Gazeta do Povo.

Pão com mortadela, azeitonas, castanha e queijo coalho – Carlos Henrique Mancuzo

Preparo fácil

Ingredientes

1 kg de farinha de trigo (massa)

1 xícara de água (massa)

1 xícara de leite (massa)

10 g de fermento biológico seco (massa)

1 colher de sopa de sal (massa)

4 colheres de sopa de azeite (massa)

300 g de mortadela picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

150 g de azeitona verde picada

100 g de castanha do Brasil

300 g de queijo coalho

150 g de requeijão cremoso

Modo de preparo

Misture os ingredientes secos. Em seguida, misture os demais ingredientes da massa e sove bem até adquirir uma massa homogênea. Cubra e deixe crescer até dobrar de tamanho;

Abra a massa em uma superfície enfarinhada, com o rolo, no formato de um retângulo, com 0,5 cm de espessura. Reserve;

Cubra com os ingredientes do recheio, previamente misturados, e enrole como um rocambole. Aperte bem. Corte em fatias com mais ou menos 2 dedos de espessura e coloque em formas untada. Leve ao forno, preaquecido, até dourar. Retire, polvilhe queijo e sirva;

Dica do Chef: Não aperte muito o rocambole, pois no forno a massa vai crescer.

Foto: divulgação.

Pão integral (sem glúten e sem ovos) – Sandra Maciel

Preparo Médio

Ingredientes

3 colheres de sopa de linhaça

1 xícara de água quente

2 xícaras de farinha de arroz integral

1/4 de xícara de psylium (fibra solúvel extraída da casca das sementes de uma planta chamada Plantago ovata)

1/4 de xícara de gergelim preto

1/2 xícara de polvilho azedo

1 colher de chá de goma xantana

1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de cacau em pó

2 colheres de chá de kümmel

2 colheres de chá de sal marinho

2 colheres de sopa de óleo de girassol

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 e 1/2 xícara de água morna

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a linhaça de molho em água morna por 20 minutos;

Meça e peneire os demais ingredientes (com exceção do óleo de girassol, o vinagre e a água morna, que entrarão no segundo passo);

Misture tudo com uma colher, faça um buraco no meio e acrescente a linhaça que estava de molho, o óleo de girassol, o vinagre e a água morna. Bata bem com a batedeira;

Deixe crescer por aproximadamente 20 minutos;

Unte e enfarinhe uma forma grande para pão ou duas pequenas para bolo inglês e coloque a massa;

Decore com gergelim preto e borrife água para fixar melhor. Deixe crescer mais um pouco e leve para assar em forno bem quente (250°C) por 40 minutos;

Desenforme imediatamente e coloque em aramado para esfriar;

Dicas da chef: Experimente fazer sua própria farinha. Bata no liquidificador 2 xícaras de arroz integral. Peneire e bata novamente, até que a farinha fique mais fina. Você pode substituir o açúcar por agave ou estévia. O kümmel por cominho e o gergelim por girassol.

Foto: divulgação.

Pão australiano – Carlos Henrique Mancuzo

Preparo fácil

Ingredientes

150 g de farinha de trigo para o pré-fermento

3 g de fermento biológico fresco para o pré-fermento

3 g de sal para o pré-fermento

80 ml de água para o pré-fermento

500 g de farinha para a massa

10 g de sal para a massa

20 g de açúcar mascavo para a massa

250 ml de água para a massa

30 g de cacau em pó para a massa

15 g de manteiga

50 g de mel para a massa

60 g de fubá para polvilhar

Modo de preparo

Misture os ingredientes do pré-fermento até formar uma massa consistente. Reserve por 30 minutos;

Para preparar a massa, misture os ingredientes ao pré-fermento, menos o sal. Quando a massa adquirir uma consistência, acrescente o sal;

Sove por 10 minutos. Deixe crescer por, no mínimo, 30 minutos;

Modele no formato de pequenas baguetes e aguarde dobrar de volume. Borrife água nos pães, polvilhe o fubá e faça os cortes tradicionais;

Asse em forno a 200°C até dourar.

Foto: Antonio Costa / arquivo Gazeta do Povo.

Pão irlandês – Karoline Martelotti

Ingredientes

600 g de farinha de trigo

600 g de farinha de trigo especial integral

90 g de castanha-do-pará picadas

90 g de uvas passas

30 g de sal marinho

50 g de manteiga

60 g de açúcar mascavo

70 g de fermento fresco

600 ml de água

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes secos;

Dissolva o fermento em 100 ml de água;

Use um pouco de farinha para forrar uma bancada e sove a massa adicionando a água que sobrou aos poucos, misturando até que fique homogêneo;

Deixe a massa descansar em uma bacia coberta por um pano úmido por 20 minutos;

Sove novamente e divida a massa em porções redondas de aproximadamente 350 gramas;

Coloque as porções em uma forma untada e cubra novamente com o pano. Espere até que dobrem de tamanho;

Faça um corte em formato de cruz em cima do pão com uma tesoura. Leve ao forno pré-aquecido a uma temperatura de 180°C por aproximadamente 20 minutos ou até que os pães fiquem corados.

Foto: divulgação.

Pão integral com peito de peru

Preparo fácil

Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de farinha de trigo integral

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento em pó

1 xícara de azeite de oliva extravirgem

1 ovo

1 xícara de água

200 g de peito de peru defumado

3 colheres de sopa de margarina

1 xícara de cenoura ralada

1 colher de sopa de cheiro verde

1 gema de ovo batida

Modo de preparo

Em um refratário, coloque as farinhas peneiradas, o sal e o fermento em pó. Faça uma cova no meio e coloque o azeite, o ovo e aos poucos, a água. Amasse bem com as mãos até formar uma massa lisa;

Para o preparo do recheio, junte o peito de peru picado, a margarina, a cenoura e o cheiro-verde. Reserve;

Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com o auxílio de um rolo;

Corte em círculos, distribua o recheio entre eles e feche em formato de meia lua;

Pincele com a gema e leve para assar em fôrma untada e enfarinhada, em forno médio-alto (220°C) por aproximadamente 40 minutos.