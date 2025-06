Roteiristas de “Ainda Estou Aqui” vão dar aula gratuita em Curitiba

No dia 5 de julho (sábado), dois roteiristas paranaenses que participaram da construção do roteiro do filme “Ainda Estou Aqui” ministrarão uma masterclass gratuita no Cine Passeio, no Centro de Curitiba. A aula será das 14h às 17h, com entrada gratuita, mediante inscrição prévia por formulário on-line.

Murilo Hauser e Heitor Lorega compartilharão os bastidores da produção do longa vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, em um bate-papo mediado pela cineasta paranaense Nina Kopko. Além do filme dirigido por Walter Salles, os roteiristas também colaboraram na produção de O Último Azul, de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata na 75ª edição do Festival de Berlim.

A atividade é promovida pelo Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba (NPA) e marca a retomada da iniciativa, criada em 2012. Ao longo de sete edições anteriores, mais de 180 roteiros foram desenvolvidos no projeto, revelando talentos paranaenses para o cenário audiovisual nacional.

Um dos exemplos desse percurso é o longa Deserto Particular, de Aly Muritiba e Henrique dos Santos, filmado parcialmente em Curitiba. O roteiro nasceu no NPA em 2015 e o filme foi escolhido como representante brasileiro para o Oscar em 2022.

Para Marcelo Munhoz, coordenador geral do projeto, a iniciativa valoriza as etapas fundamentais da criação cinematográfica. “A concepção do projeto de um filme deve ser sempre valorizada. A força das histórias, com quem elas dialogam, entre outros pontos importantes, são cruciais para a relevância de um filme”, destaca.

O projeto é viabilizado com recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná, com apoio da Copel e do Cine Passeio.

Serviço

Masterclass com roteiristas de Ainda Estou Aqui

Data: 5 de julho (sábado)

Horário: das 14h às 17h

Local: Sala Valêncio Xavier no Cine Passeio, localizado na Rua Riachuelo, nº 410, Centro

Entrada gratuita com inscrição prévia

Espaço limitado a 60 pessoas