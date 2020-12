O tradicional bingo beneficente de Natal do Rotary Club Distrito 4730, de Curitiba, ocorre neste sábado (12) de uma maneira diferente. Por causa da pandemia de coronavírus (covid-19), o encontro será no Youtube, por meio de uma live marcada para começar às 17h. Depois do bingo, para animar os participantes haverá uma apresentação on-line ao vivo com o grupo Linha do Samba.

Quem quiser participar da chamada Festiva de Natal do Rotary tem que acessar o canal do Distrito 4730 neste link. Segundo a organização, a “Festiva de Natal será on-line, mas repleta de companheirismo”. O link já está disponível no Youtube e é possível definir um lembrete no aplicativo para receber um alerta automático de que a live vai começar.

No site do Rotary, a instituição explica que “está monitorando atentamente as atualizações e recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças para garantir que as medidas mais apropriadas sejam tomadas visando a segurança dos associados”.

No link há uma explicação sobre como a pandemia impacta nas operações, eventos e associados do Rotary.