Rota da Cerveja em Pinhais abre inscrições para tour nesta quinta

No próximo sábado (26), será realizado um novo Tour da Rota da Cerveja Artesanal de Pinhais. O passeio é gratuito e tem duração de cerca de quatro horas, com visitas a três cervejarias e ao Bosque Municipal. As inscrições começam ao meio-dia de quinta-feira (24), e cada acesso (login) permite a reserva de dois ingressos. A participação depende da lotação do veículo.

A Rota da Cerveja Artesanal já é um dos maiores atrativos turísticos da cidade, e ganhou ainda mais impulso com o passeio Tour da Rota, promovido pela Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) e Departamento de Turismo.

>>> Faça aqui sua inscrição para o Tour da Cerveja

O objetivo do passeio é mostrar aos turistas curiosidades da Rota, a cultura cervejeira local e a importância econômica dos estabelecimentos para o desenvolvimento de Pinhais. No Bosque Municipal também está prevista uma visita à cooperativa de artesãos Criarte. A participação é confirmada mediante assinatura de termo de ciência e aceitação das condições do passeio.

O embarque do passeio é feito próximo ao Caneco do Espaço Boulevard no Parque das Águas de Pinhais, no ônibus da Linha Turismo de Pinhais. Neste sábado serão visitadas as cervejarias Yellow Bird, Rubira e Way Beer. Também fazem parte da Rota os estabelecimentos Coice da Mula, Lobos, Ovelha e Oner.

Algumas das cervejarias da Rota já foram contempladas no Tour da Rota realizado em 12 de abril. Na ocasião, um grupo de cerca de 20 pessoas visitou as fábricas Coice da Mula, Lobos e Ovelha, com visitação guiada pela equipe do Departamento de Turismo.