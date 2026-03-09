Roberta Sá celebra 20 anos de carreira com show em Curitiba

A CAIXA Cultural Curitiba recebe, nos dias 13, 14 e 15 de março, o show “Tudo Que Cantei Sou“, com a cantora e compositora Roberta Sá. E não é qualquer apresentação: estamos falando de uma celebração dos 20 anos de carreira dessa artista incrível, em um formato super intimista e cheio de afeto.

Depois de lançar esse projeto em álbum e audiovisual na Casa de Francisca, em São Paulo, Roberta traz para o palco curitibano um repertório que passeia por diferentes momentos da sua trajetória musical. E olha que companhia deliciosa ela escolheu para dividir o palco: Alaan Monteiro no bandolim e Gabriel de Aquino no violão, criando aquela atmosfera perfeita para revisitar pérolas como “Eu Sambo Mesmo” (Janet de Almeida), “Cocada” (Roque Ferreira), “Casa Pré-Fabricada” (Marcelo Camelo), “Fogo de Palha” (Roberta Sá e Gilberto Gil), “O Lenço e o Lençol” (Gilberto Gil), e “Olho de Boi” (Rodrigo Maranhão).

Conversando sobre o projeto, Roberta explica que sempre buscou marcar suas fases com registros audiovisuais, como uma forma bem pessoal de documentar e encerrar ciclos criativos. Esses registros funcionam como verdadeiros retratos de cada momento artístico que ela viveu. “Sempre que faço um audiovisual, sinto que ele marca bem a fase que estou vivendo e me arrependo quando não faço”, afirma.

Um dos pontos altos do show (e que eu particularmente acho incrível!) é o bloco dedicado à produção musical feminina, reunindo compositoras de diferentes gerações e estilos. Esse segmento traz verdadeiras joias como “Lavoura” (Pedro Amorim e Teresa Cristina), “Juras” (Fernando de Oliveira e Rosa Passos), “Virada” (Manu da Cuíca e Marina Irís) e “Essa Confusão” (Dora Morelenbaum e Zé Ibarra). Para Roberta, essa escolha tem tudo a ver com sua própria história. “Se estou contando minha história, faz sentido perguntar: quais são as mulheres que me ajudam a contá-la hoje?”, questiona.

Ao revisitar esse repertório feminino, a cantora reflete sobre como sua visão do papel da mulher na música se transformou com o passar dos anos. “Eu sou outra pessoa, completamente diferente de vinte anos atrás e o mundo também é outro. A minha consciência sobre o feminino mudou junto.”

Em um clima próximo e delicado, o show celebra a força das canções que ajudaram a moldar sua identidade e convida a gente a revisitar memórias, afetos e encontros construídos ao longo dessas duas décadas de carreira.

Serviço

Roberta Sá – Show “Tudo Que Cantei Sou”

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Datas: 13, 14 e 15 de março de 2026 (sexta a domingo)

Horários: sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei).

Vendas: presencialmente na bilheteria e online a partir das 15h em www.bilheteriadigital.com

Horário da bilheteria: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h

Duração: 90 minutos

Capacidade: 125 lugares (2 para cadeirantes)

Acesso para pessoas com deficiência

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Informações: (41) 3041-2155