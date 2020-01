O evento paralelo que integra a 37ª Oficina de Música de Curitiba, a Oficina Verde começa nesta segunda-feira com atividades gratuitas. As abelhas são destaque do primeiro dia da iniciativa, com com cursos de gastronomia, degustação de produtos e muita informação sobre um dos seres vivos mais importantes do planeta.

Todas as atividades são grátis, e acontecem no Pátio da Capela Santa Maria. “Queremos mostrar como são ricos e nutritivos os produtos das abelhas nativas, além do impacto positivo ao meio ambiente”, disse Márcia Squiba, coordenadora da Oficina Verde

As atividades começam às 14h, com a oficina gastronômica de Risoto de Pólen de Abelha Nativa, comandada pela chef de cozinha e proprietária do Quintana Gastronomia, Gabriela Vilar de Carvalho.

No curso será apresentado preparos especiais feitos com produtos de abelhas nativas sem ferrão, pólen, mel e própolis. Os criadores e guardiões das abelhas nativas de Curitiba e região metropolitana estarão presentes durante todo o dia com exposição, degustação e venda de mel e outros produtos.

A programação termina com o curso Jardins de Mel e os Caminhos de Pólen, feita por Felipe Thiago de Jesus, doutor em sustentabilidade ambiental. O foco é a polinização como estratégia de segurança alimentar.

Oficina Verde

A programação da Oficina Verde segue até sexta-feira (24). São 11 cursos de gastronomia natural, jardinagem, além de uma feira de trocas de roupas, CDs e outros objetos, exposição de artesanato indígena e coleta de material recicláveis. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Oficina de Música. Clique aqui!

Programação da Oficina Verde!

Segunda-feira, 20 de janeiro

Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273)

14h – Ristoso de Pólen de Abelha Nativa – Com Gabriela Vilar de Carvalho

14h às 18h – Exposição, degustação e venda de Mel e outros produtos de abelhas nativas sem ferrão – Com Benedito e Salete Uczai.

16h – Jardins de Mel e os Caminhos do Mel – Com Felipe Thiago de Jesus.