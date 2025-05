Risoto de Pinhão é estrela de Festival em Curitiba

A partir desta terça-feira (14), o coração de Curitiba volta a pulsar com um de seus sabores mais queridos. A icônica Rua 24 Horas recebe mais uma edição do Festival do Risoto de Pinhão, trazendo uma combinação que promete aquecer os curitibanos neste outono.

O festival, que vai até 30 de maio, oferece uma dupla imbatível: o tradicional risoto de pinhão por R$ 19,90 e, para completar, uma caipirinha de banana artesanal por R$ 18,90. A bebida é produzida pela destilaria paranaense Bacco, reforçando o DNA local do evento.

Pinhão em Destaque

O risoto, estrela do festival, já é velho conhecido dos curitibanos. Com sua textura cremosa e sabor marcante, o prato conquistou o paladar dos visitantes em edições anteriores. Este ano, a novidade fica por conta da parceria com a caipirinha de banana, trazendo um toque doce e ousado ao combo.

Luiz Breda, sócio cofundador do Bávaro, marca por trás do festival, resume o espírito do evento: “Risoto de pinhão com caipirinha de banana: não tem como ser mais paranaense que isso”. Ele ainda destaca: “A proposta é valorizar ingredientes afetivos e mostrar que é possível unir sabor, identidade e preço justo em uma experiência curitibana de verdade”.

Experiência Curitibana

A escolha da Rua 24 Horas como palco do festival não é por acaso. O local, um dos pontos turísticos mais famosos da capital paranaense, une história, gastronomia e cultura urbana, criando o cenário perfeito para celebrar os sabores locais.

Serviço:

Festival do Risoto de Pinhão

Local: Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar – s/n, Centro)

Quando: De 14 a 30 de maio

Horário do festival: Das 10h às 23h

Funcionamento da Rua 24 Horas: Diariamente, das 9h às 24h

Para os interessados em mais detalhes sobre o evento, as informações estão disponíveis no perfil oficial do Bávaro no Instagram: @bavaro_.