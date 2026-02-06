Risoflora: Festival de Carnaval une música e natureza em Morretes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já pensou em fugir do tradicional Carnaval de bloquinhos e curtir um festival multicultural em meio à exuberante Mata Atlântica? Pois é exatamente isso que propõe o Risoflora – Festival de Carnaval, que acontece na charmosa e histórica cidade de Morretes, no Litoral do Paraná.

Em 2026, o festival acontece entre os dias 13 e 18 de fevereiro, com uma programação super diversificada que vai bem além dos shows musicais. São cinco dias de imersão em música brasileira, com pitadas de rock, reggae e beats, além de festas temáticas, oficinas, teatro, cinema e até recreação para a criançada.

O interessante no Risoflora é justamente a proposta de integrar natureza, diversidade cultural e convivência coletiva. É um respiro diferente na temporada carnavalesca, perfeito para quem busca uma experiência mais conectada com o ambiente natural, mas sem abrir mão da festa.

E olha que legal: quem compra o ingresso já garante acesso a uma área de camping estruturada dentro do próprio espaço do festival. Para os que preferem mais conforto, Morretes e região têm várias opções de pousadas e hospedagens charmosas – mas atenção, é bom reservar com antecedência porque costuma lotar nessa época.

A curadoria musical deste ano está bem interessante, com nomes que transitam por diferentes estilos. Entre as atrações confirmadas estão Samuca e a Selva, Juliana Gatto, Matula Roots, Raissa Fayet, Nomade Orquestra e O Hipertrópico. Também vão agitar o público o Bloco Caiu no Cavalo Babão, Dinamite Combo e Priscila Nogueira, Bike, Wes Ventura, 43Duo e El Sonidero.

Além dos shows nos palcos principais, o festival já tem suas festas tradicionais que viraram marca registrada: Toca Flores, Jazz and Beats, Jardim Elétrico e Mumbaile. São espaços que complementam a experiência musical e garantem que a festa não pare.

Para quem está planejando o bolso, os ingressos estão disponíveis entre R$ 550 (meia solidária) e R$ 1.000, dependendo do lote e taxas. Se você não puder curtir o festival inteiro, existe a opção de passes diários por R$ 150, que dão direito a 24 horas de festa a partir do meio-dia.

A programação completa ficou bem distribuída ao longo dos cinco dias. Na sexta-feira, a abertura fica por conta do Forró de Zazá. No sábado, a festa segue com Tukumã, Bruna Pena, Barba Rala, Samuca e a Selva, além da festa Toca Flores.

Domingo é dia de Juliana Gatto, Matula Roots, Raissa Fayet, Nomade Orquestra e a festa Jazz and Beats. Na segunda-feira, sobem ao palco O Hipertrópico, Peixes Vorazes, Caiu no Cavalo Babão, Dinamite Combo e Priscila Nogueira, Bike, seguidos pela festa Jardim Elétrico.

Para fechar com chave de ouro na terça, o festival traz Taiobas, Wes Ventura, 43Duo, El Sonidero e a festa Mumbaile.

O que eu percebo é que o Risoflora vem se consolidando como algo bem maior que um simples evento musical. É um verdadeiro espaço de encontro, troca e celebração do Carnaval que integra arte, natureza e convivência em um dos cenários mais bonitos do litoral paranaense.

Serviço

Risoflora – Festival de Carnaval 2026

Data: 13 a 18 de fevereiro de 2026

Local: Morretes – PR

Atrações: shows, festas, oficinas, teatro, cinema e recreação infantil

Camping estruturado incluso no ingresso

Ingressos: ticketdigitall.com.br

Informações e programação: Instagram @risoflorafestival