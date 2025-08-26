Revelação dos vencedores do Prêmio Bom Gourmet é nesta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A maior premiação de gastronomia do Sul do Brasil acontece nesta noite de terça-feira (26), no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba. Depois de muito tempo de expectativa, serão anunciados os vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2025 – mais de 300 estabelecimentos concorrem nas 65 categorias da premiação, sendo 53 delas de votação popular.

A Tribuna do Paraná estará presente e tem uma categoria exclusiva na premiação mais uma vez. As colunas Rango Barateza e Caçador de Boteco se uniram para criar a categoria inédita Tesouros Populares. Seis locais em Curitiba, que já foram reportagem na Tribuna, serão premiados por seu valor histórico, cultural e de riqueza gastronômica.

“Gastronomia é Surreal”

Este ano, o prêmio abraça o tema “Gastronomia é Surreal”, que faz referência ao movimento artístico da década de 1920, que buscava expressar o inconsciente, os sonhos e imagens fantásticas, recriando a realidade em composições como as célebres obras de Salvador Dalí.

Na gastronomia, o surrealismo pode ser associado à criação de pratos que desafiam expectativas e combinam elementos de forma inesperada, provocando surpresa, imaginação e experiências sensoriais incomuns — como se o prato fosse um “sonho comestível”.

A noite desta terça-feira pretende celebrar a união entre tradição, inovação e criatividade, evidenciando que a gastronomia é uma constante reinvenção, sempre explorando novas possibilidades e sentidos.

O Prêmio Bom Gourmet tem início às 19h. O público pode acompanhar diversas movimentações da celebração pelo Instagram do Bom Gourmet.

O Prêmio Bom Gourmet 2025 é apresentado pela Gold Food Service e é patrocinado pela Porto a Porto e Tramontina Hospitality.

Recorde de participação

A participação do público foi a maior de todas as edições. Foram mais de 8 mil estabelecimentos nomeados e cerca de 80 mil indicações na primeira fase na etapa Especialidades.

Nas votações, foram mais de 195 mil votos totais e, destes, 180 mil validados pela auditoria da Urso Consultoria, com quase 220 estabelecimentos indicados pelo público participante da edição 2025 do Prêmio Bom Gourmet. Veja abaixo todas as categorias:

Coxinha

Pão com Bolinho (curitibanice)

Carne de Onça (curitibanice)

Martha Rocha (curitibanice)

Para ir no Brunch

Cafeteria

Confeitaria

Panificadora

Feijoada

Parmegiana

Sonho

Torresmo

Lamen

Pastel

Barreado

Cachorro-quente

Restaurantes de Hotel

Espaço para eventos

Espaço kids (para ir com as crianças)

Para curtir comida e boa música* Com música ao vivo

Para os dias de frio

Estabelecimentos com espaço aberto

Para ir com um turista

Locais Pet Friendly

Para ir no Centro de Curitiba

Pizzaria

Cervejaria artesanal

Hamburgueria

Churrascaria rodízio

Steakhouse

Restaurante Rural

Costela

Sorveteria/Gelateria

Menu completo* Entrada, prato principal e sobremesa

Buffet por quilo

Prato Executivo (PF)

Frutos do mar

Árabe

Cozinha regional brasileira

Italiano

Francosuíço

Japonês

Asiático (coreano/indiano/tailandês)

Alemão

Cozinha Ibérica (português e espanhol)

Delivery by ifood

Para ir no Happy Hour

Boteco

Wine Bar

Locais sem glúten *com selo seguro para celíaco

Vegetariano

Café Colonial

Casa de massas *take away

Guia do Prêmio Bom Gourmet 2025

Logo após o anúncio de todos os campeões, entra no ar o Guia do Prêmio Bom Gourmet, que contém todas as informações dos estabelecimentos indicados e premiados das edições 2025 e 2024. Além do site, a revista com os resultados da edição terá uma tiragem de 10 mil exemplares, que serão distribuídos em pontos estratégicos de Curitiba após a premiação.