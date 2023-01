Após encarar as longas filas causadas pelas interrupções parciais do trânsito nas rodovias que levam ao litoral paranaense, os veranistas querem saber mesmo é de relaxar e aproveitar as praias e as atrações culturais nos balneários.

E este ano, com a redução das medidas de proteção à pandemia da covid-19, as tradicionais festas de réveillon voltam a fazer parte do calendário.

Quem for passar a virada do ano em Guaratuba poderá curtir uma série de shows musicais e a queima de fogos na passagem de ano. A prefeitura anunciou que a celebração contará com três trios elétricos, distribuídos pela cidade.

Na Praia Central de Guaratuba o trio elétrico Águia faz a festa com a cantora Fernanda Liz e banda e o DJ Allan Caetano, das 22h até à 1h30. No mesmo horário, na Avenida Ponta Grossa, a Banda Marvin e o DJ Pudim estarão no trio elétrico Avatar. E no Bairro Coroados, na esquina das avenidas São José da Boa Vista e Minas Gerais, a animação fica a cargo da dupla Davi & Daniel e do DJ Fireman, que agitam o trio elétrico Alucinação, das 22h até à 1h.

Já a queima de fogos, sem estampido sonoro, acontecerá no Morro do Cristo com duração de 10 minutos anunciando a chegada de 2023.

Em Pontal do Paraná, a prefeitura programou apenas a queima de fogos, também priorizando os menos ruidosos, em cinco dos balneários mais movimentados da cidade: Pontal do Sul, Shangri-lá, Ipanema, Santa Terezinha e Praia de Leste. A queima de fogos deve durar cerca de 15 minutos.

Em Matinhos, a tradicional queima de fogos também priorizará aqueles de estampido mais baixo. Além desse show luminoso, dois trios elétricos, um na Praia Brava de Matinhos, no trecho onde foi feita a engorda da faixa de areia, e outro no Balneário Flórida, comandarão a festa.

Em Paranaguá, a festa pela chegada de 2023 acontecerá em frente a recentemente restaurada Estação ferroviária, no centro a cidade, com shows a partis das 20h. A programação musical vai contar com as apresentações de Michele Reich, DJ Gian, Roberta Cruzeiro, Vanessa Vaqueira, Gustavo Souza, Felipe Eduardo, Grupo Em Cima da Hora, Gislaine Girardi, Alice DJ, Max Willian, DJ Agguiar, Lorena Veiga e Rafa Santos.