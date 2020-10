Depois de um período grandes de restrições no funcionamento de bares e restaurantes de Curitiba, ao poucos esses espaços estão sendo reocupados, em especial depois dos ajustes na bandeira amarela anunciados no início de outubro. Para atenderem ao público, é fundamental que os estabelecimentos sigam algumas regras de biossegurança, reforçadas pela prefeitura municipal.

Risco de covid-19 em banheiro público: médico sanitarista orienta como se prevenir

Será que o seu lugar favorito está cumprindo as orientações para garantir a segurança de todos os clientes? A gente convida você a compartilhar com o Bom Gourmet as suas experiências nesta retomada e dividir com a gente quais os locais nos quais vocês se sente mais seguro para saborear seu prato favorito. Conte para a gente aqui nos comentários!!

Confira check-list das regras de biossegurança:

O local oferece álcool em gel em pontos estratégicos, como no caixa, ou pias com sabonete líquido e toalhas descartáveis?

Há controle do uso de máscaras de proteção por todos os funcionários e clientes, exceto no momento em que estão comendo?

É respeitado o distanciamento entre as mesas de, no mínimo, 2 metros?

Nas filas, é respeitado o distanciamento de 1,5 entre as pessoas?

E o limite de área de uma pessoa para cada 9 m2, a fim de evitar aglomeração?

O ambiente está arejado?

As mesas são higienizadas antes e após a utilização?

Os talheres são embalados individualmente ou colocados à mesa somente na hora de servir?

O local oferece condimentos em embalagens individuais e tirou galheteiros e bisnagas das mesas?

Os cardápios são higienizados com frequência com álcool 70%?

No caso dos buffets, há oferta de pia com água, sabonete líquido e toalha de papel e/ou álcool em gel 70% na entrada do serviço?

Os talheres para servir nos buffets são trocados ou higienizados a cada 30 minutos?

Os bebedouros no local estão fechados?

Agora que você já relembrou as principais medidas de segurança, é só ficar de olho e compartilhar as boas iniciativas com a gente nos comentários desta matéria

